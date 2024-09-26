趨勢科技獲評選為 Gartner 用戶端防護神奇象限領導者

「願景完整性」與「執行力」獲得肯定
香港 - 2024年9月26日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704） 宣佈，該公司已榮獲 Gartner® 2024 年用戶端防護平台（EPP）神奇象限（Gartner® Magic Quadrant™: Endpoint Protection Platforms）評選為領導者1，趨勢科技從 2002 年至今已連續第 19 次獲選為領導者。
趨勢科技營運長 Kevin Simzer 表示：「用戶端對企業的營運至關重要，是企業需要妥善保護的珍貴資產，同時也是黑客攻擊的主要目標之一。隨著用戶端的數量和複雜性不斷增加，一套全方位的方案已必不可少。正因如此，我們已透過一體化平台來提供威脅防護、偵測與回應能力，協助企業強化保安、落實合規，並減輕資訊科技團隊的工作負擔。」
Trend Vision One™ – Endpoint Security 能進一步擴展傳統用戶端防護的能力，除了保護實體端點外，還能保護伺服器、雲端工作負載及虛擬機器。不僅如此，它更整合了擴展式偵測與回應（XDR）的主動式防護，以及第三方威脅情報、SIEM、協調平台、軟件建構流程、受攻擊面管理及其他各種方案。
Gartner 表示：「領導者在『執行力』與『願景完整性』的所有條件中都展現了均衡一致的進步與投入，為企業客戶提供全面且密切整合的工作環境防護、深度 EDR 功能、廠商交付的服務合包（如 MDR），以及經過驗證的管理能力。而越來越多領導者也提供了全方位的 XDR 平台來協助客戶整合或彙整其資訊保安工具與事件管理能力。」
1Gartner，Gartner® Magic Quadrant™: Endpoint Protection Platforms (EPP)，作者：Evgeny Mirolyubov、Franz Stefan Hinner、Chris Silva、Deepak Mishra 及 Satarupa Patnaik，日期：2024 年 9 月 23 日。
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「用戶端防護平台神奇象限」(Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms) 報告在 2005-2006 年間的發表名稱為「企業防毒神奇象限」(Magic Quadrant for Enterprise Antivirus)；在 2003 年的名稱為「2003 上半年企業防毒神奇象限」(Magic Quadrant for Enterprise Antivirus, 1H03)；在 2002 年的名稱為「2002 年第 2 季企業防毒神奇象限：仍有改善空間」(Enterprise Antivirus 2Q02 MQ: Room for Improvement)。
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關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍布全球 70 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。www.trendmicro.com.hk