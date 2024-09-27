趨勢科技獲Forrester評選為受攻擊面管理領導者

報告指出「趨勢科技將零信任融入主動式防護」香港 - 2024年9月27日 - 網絡保安創新廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ） 在 2024 年第 3 季「Forrester Wave：受攻擊面管理方案」評估報告（The Forrester Wave™: Attack Surface Management Solutions, Q3 2024）中獲選為受攻擊面管理（ASM）領導者。趨勢科技相信這報告已證明其 ASM 方案能為客戶提供優異價值，透過創新方式與該公司旗艦級網絡資訊保安平台 Trend Vision One™ 完全整合。
美國哥倫比亞市資深網絡安全分析師 Luke Mason 表示：「趨勢科技的受攻擊面風險管理是我們扭轉局勢的關鍵，讓我們能夠評估情勢、判斷漏洞優先次序，並聚焦於掌握黑客的攻擊計劃，有助我們精準找出脆弱的地方，有效分配資源。」
趨勢科技的 ASM 方案不僅相當全面，還超越了標準範圍，包含即時監控、發掘、優先次序判斷及矯正。根據 Forrester 的報告：「趨勢科技展現了全心全意投入研發的決心，採用與眾不同的創新方法，以零信任為功能核心，並將覆蓋範圍擴大到身份、裝置、網絡及雲端工作負載。」
自從趨勢科技推出 ASM 功能以來，全球數以千計的客戶都已爭相引進，還有更多企業不斷加入，在過去一年中用量增長超過 170%。此外，趨勢科技也持續開發工具來領先威脅一步，確保客戶能獲得領導業界的防護。其 2024 至 2025 年的產品規劃藍圖囊括了資訊保安意識、合規管理、資訊保安風險量化、漏洞風險管理、資料及人工智能保安狀況管理等等。
有效的防護從了解受攻擊面開始，企業一直苦於資源可視性與掌控能力不足、風險管理流程效率不佳，以及眾多零散不連貫的資訊保安工具等問題，這不僅導致工作變得更加複雜，更讓資訊科技團隊疲於奔命。趨勢科技的 ASM 功能將為資訊保安團隊帶來：
- 整體受攻擊面的即時可視性
- 持續的風險評估與監控
- 經過優先次序判斷、可化為行動的風險啟示與矯正建議
- 可預測並消除風險的資訊保安管控
趨勢科技營運長 Kevin Simzer 表示：「我們隨時都在預測市場需求，並不斷創新來回應這些需求。我們一開始就在這領域推出強大的產品規劃藍圖及領先的效能，彰顯出我們致力為客戶創造更多價值的決心。我們早在產業分析師開始注意到之前便已聚焦全方位的受攻擊面管理，目的就是要讓客戶安心使用及保護其全球資產。」
憑藉著全方位可視性、自動化風險評估及涵蓋所有資產類型的防範能力，趨勢科技的受攻擊面風險管理能讓客戶實現主動且強韌的資訊保安狀態。
參考 Forrester 報告：https://www.trendmicro.com/explore/forrester-wave-asm
https://www.trendmicro.com.hk
https://www.linkedin.com/in/trend-micro-hong-kong-96353768/
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關於趨勢科技
趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個安全的數碼資訊交換世界。憑著數十年的資訊保安專業經驗、全球威脅情報與持續不斷的創新，趨勢科技跨雲端、網絡、裝置及用戶端、透過人工智能驅動的網絡資訊保安平台隨時守護著全球數十萬家企業機構及數百萬用戶。作為雲端及企業網絡資訊保安領導廠商，趨勢科技的平台提供了各種強大的進階威脅防禦技術，專為如 AWS、Microsoft 及 Google 的環境提供最佳化、中央化視野及更快更有效的偵測與回應威脅。趨勢科技共有 7000 多名員工，遍布全球 70 個國家及地區，協助企業機構保護其連網世界。www.trendmicro.com.hk