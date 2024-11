趨勢科技與巴黎和平論壇合作推動安全採用人工智能

香港 - 2024年11月19日 - 全球網絡保安方案領導廠商 趨勢科技 (東京證券交易所股票代碼: 4704 ) 宣布將與「巴黎和平論壇」(Paris Peace Forum,簡稱 PPF) 合作,在指導全球領袖安全引進人工智能與建置框架的任務中扮演關鍵角色。趨勢科技致力 提升人工智能與新興技術安全 ,更將竭力確保人工智能可安全而負責任地整合至全球產業。作為各種全球資訊保安計劃的長期貢獻者,趨勢科技將加入 PPF 的多方持份者生態系統來促進人工智能安全的對話。「在一個充滿地緣政治挑戰與數碼威脅的時代,巴黎和平協議將致力建立一套負責任的人工智能管治與數碼安全的全球性框架。透過與網絡資訊保安領導廠商,例如趨勢科技的合作,我們能提出有力的啟示,扮演政策與實際解決方案之間的橋樑,解決人工智能所帶來的迫切問題。我們的共同目標就是要讓人工智能成為一股善良的力量,進而強化防護、建立信任,並確保一個讓全球人民和國家都邁向繁榮的數碼未來。」該論壇扮演了團結政府機關、非政府機構、產業領袖及學術專家的重要角色,從而成為解決新興技術普遍化所帶來資訊保安問題的重要夥伴。PPF 致力促進參與全球計劃,包括「巴黎網絡空間信任與安全倡議」(Paris Call for Trust and Security in Cyberspace)及專門對抗網絡傭兵的「帕摩爾進程」(Pall Mall Process),並決心建立一個安全、強韌的數碼未來,而這也是趨勢科技全力支持的一項使命。「我們領先開發專為資訊保安團隊設計的人工智能及專為人工智能設計的資訊保安防護,兩者都是我們企業與政府客戶越來越重視的領域。我們很榮幸能協助全球領袖對應人工智能管治的繁複挑戰,我們的目標是要貢獻一己之力,為世界建立一套負責任的人工智能框架。」巴黎和平論壇致力為人工智能與網絡資訊保安的結合建立管治框架,是趨勢科技提升人工智能轉型資訊保安的重要夥伴。2025 年 2 月 10 日至 11 日,法國總統馬克龍將召集各國領袖、政府機關和學術機構、非政府機構及企業領導人參加「人工智能行動高峰會」(AI Action Summit),這是全球「人工智能安全高峰會」(AI Safety Summits)系列的第三場。趨勢科技將在行動高峰會上介紹這套「劍與盾」互相對抗的關係,並分享在人工智能威脅與防禦方面的專業經驗,希望能藉此協助引進人工智能以促進共同利益,並建立有效的全球人工智能治理模型。關鍵一點是,從人工智能行動高峰會這類場合誕生出來的嚴格政策框架,應該要能消除人工智能的安全漏洞,彌補技術方案及標準的不足。巴黎和平論壇匯集了包括趨勢科技在內的全球專家來整合其資料和專業,將這項抱負化為行動。