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市場資訊
2023-03-03 07:30:00
日報

跑 澳南2023 齊參與同行善

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口罩令徹銷，終於可以自由呼吸，享受戶外活動隨著將軍澳跨灣大橋開通，澳南海岸推出第一屆【跑 澳南2023活動日期由202334日至312日，期間參賽者可以通過跑步、單車及寵物行三種不同方式參與全長7公里的跑步和單車跑道或3.5公里的寵物跑道參賽者可隨時在活動期間通過活動網站https://osouthcoastalrun.com/ 報名並下載應用程式Trailme開始比賽百分之五十(50%)報名費將捐給香港盲人體育總會及香港導盲犬協會。每組別的男、女冠軍將獲得現金港元$10,000和豐富獎品！獎品總值高達港元$130,000
詳情：https://osouthcoastalrun.com/

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