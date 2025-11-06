路德會呂祥光小學邀得「亞洲車神」黃金寶及「林丹殺手」黃永棋 分享奮鬥歷程 攜手迎接香港首辦全運會

路德會呂祥光小學（呂小）致力推動體育教育，促進學生全人發展。隨著香港首次與廣東及澳門共同承辦第十五屆全國運動會（全運會），全城洋溢體育熱潮，迎接這項國家級盛事。為響應全運會，呂小日前舉辦「十五運會暨呂小全民運動體驗日」，榮幸邀請到「亞洲車神」黃金寶 及「林丹殺手」黃永棋親臨校園，與師生分享他們的奮鬥故事，並介紹新興運動，場面熱烈。
黃金寶分享堅毅精神 勉勵學生訂立目標
作為香港體壇傳奇，前香港單車代表黃金寶在活動中暢談其輝煌的運動生涯及參與全運會的難忘經歷。他強調自律與堅持是成功的關鍵，並鼓勵學生在學業和興趣上勇於訂立目標，發揮堅毅精神。黃金寶對香港能參與承辦全運會深感欣喜，認為是推動本地體育發展、激勵新一代投入運動的黃金機會。
黃永棋介紹戶外羽毛球 推動新興運動
前香港羽毛球代表黃永棋則為師生帶來新興運動「戶外羽毛球」，詳細講解其特色與規則。黃永棋的隊伍在「首屆世界沙灘運動會」中榮獲戶外羽毛球亞洲區資格，並奪得混合團體接力季軍。他期望透過分享，激發更多人對這項運動的興趣。
校長：體育教育培育正面價值觀
路德會呂祥光小學校長黃綺華表示：「本校秉承香港路德會的辦學理念，致力於推行基督化全人教育，重視學生在靈、德、智、體、群、美六育方面的均衡發展。因此，體育運動在本校的課程中扮演著重要角色。健康的身體是學習的基礎，我們努力為學生提供多元化的體育課程和活動，以啟發他們的興趣和潛能。我們的目標是提升學生的體能水平，並希望他們在團隊合作和競爭中培養『堅毅』、『尊重他人』、『責任感』、『團結』等正面價值觀和態度。」
她補充：「近年來，我們積極鼓勵學生參加各類校外體育賽事和活動，讓他們在實踐中提升運動技能，在不同的運動項目亦屢獲殊榮。這些學習經歷不僅豐富了他們的運動經驗，還有助建立自信心和良好的社交能力。我們相信，透過這些努力，學生的成長將更加全面，獲得更好的發展。」