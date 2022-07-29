退休顧問首創實體店 教大眾體現HĒDONĒ幸福哲學

近年非常流行來自丹麥的「HYGGE」生活哲學，意指日常的平凡幸福。然而退休後的第二人生，除了「HYGGE」，更需要「HĒDONĒ」，源自希臘語享樂的意思。以HĒDONĒ為宗旨的樂頤退休顧問公司，於尖東新文華中心地下81A2開設實體店，教育大眾調整生活型態及規劃財富資源，創造屬於自己理想的退休生活的理念，期望將退休教育優質化、普及化、多元化、專業化，以提升大眾退休生活素質。

樂頤退休顧問特別看重退休教育，力求「與客戶結伴同行」，定時與客戶一同檢視退休方案，致力協助客戶及早達成退休的目標。此外，規劃遺產傳承、讓家族價值、文化和智慧得以延展，以及鼓勵持續學習培養興趣，建立正面健康的退休生活亦是他們的使命之一，讓客戶不但於物質層面上能夠安享晚年，更能於精神層面上做到真正的樂享晚年。

樂頤團隊除了退休教練、認可信託策劃師、核准退休顧問外，還有多位來自不同背景、各有所長的共同創辦人，幾位退休教練涉獵不同範疇，能夠以多角度分析案例，全方位處理客戶於人生不同階段的疑難。

樂頤團隊教導客戶找出退休願景，並訂立退休計畫五部曲，包括制定目標、預測基本退休開支、為非必需生活開支作預算、風險評估及定期檢視方案等，讓客戶確切做到退而無「憂」。他們亦與不同醫療機構及律師團隊合作，當客戶需要醫療服務、或於訂立遺囑及遺產分配上需要諮詢時，能夠提供全面而比市價更相宜的服務，減輕不必要開支。

樂頤退休顧問公司

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