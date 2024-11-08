連連數位"雙展位"亮相2024新加坡金融科技節 向世界展現數位支付服務實踐成果

新加坡 - 2024年11月8日 - 2024新加坡金融科技節（Singapore FinTech Festival）在新加坡博覽中心舉行，彙聚了全球央行、監管機構、行業領袖、企業家、投資者、創新者，共同探討如何通過協調監管、創新和技術塑造全球金融生態系統的未來，重點關注人工智慧和量子計算在改革金融服務和實現可持續、包容性經濟增長方面的潛力。





今年，全球數位支付公司連連數位以"雙展位"亮相新加坡金融科技節：連連數位與其旗下品牌連連國際（LianLian Global）分別位於3號、4號展廳，通過雙展位聯動，全面展示連連的全球化佈局成效以及數位支付服務實踐成果。這也是連連國際連續第三年參與這一全球盛會。



與此同時，連連數位高級副總裁、連連國際聯席CEO沈恩光（Tim Shen）受邀出席《全球創新：中國見解》論壇，與業內大咖共同探討移動技術、社交網路和多樣化的國內市場對金融創新的影響，並分享連連國際如何幫助全球客戶實現在全球範圍內與中國市場的資金流動。



在新一輪科技革命和產業變革加速演進之下，全球貿易格局正在重塑，歐美成熟市場日趨紅海化，新興市場逐步崛起，並為跨境企業提供了嶄新的增長空間和機遇。



自成立以來，連連數位緊跟市場動態和客戶需求，穩步推進全球化戰略佈局，在深耕歐美等主要成熟市場的同時，還緊密圍繞"一帶一路"、RCEP等帶來的新機遇，積極佈局東南亞、拉美、中東等新興市場，通過獲得各國的本土支付牌照，成立本地化服務團隊，為不同類型的企業提供量身定制的支付解決方案，支持跨境企業在複雜的國際環境中穩定前行，擁抱新一代全球化浪潮。



數據顯示，截至2024年6月底，連連數位已建立起由65項支付牌照及相關資質組成的牌照組合，覆蓋中國內地、中國香港、新加坡、美國、英國、泰國及印尼等多個重要市場。同時，在九個國家及地區設立16個海外辦事處，建立具有更強服務能力的本地化團隊。



其中，新加坡作為東南亞金融科技中心的傑出代表、連接國內市場與東南亞市場甚至全球市場的重要樞紐，已成為連連數位東南亞地區戰略總部的座標。2018年，連連新加坡公司成立，並以新加坡為支點，輻射印尼、馬來西亞和越南等國家，且在這些國家設立子公司。2021年9月，連連數位新加坡子公司STARLINK獲得新加坡金融管理局授予的大型支付機構牌照。該張支付牌照，成為連連在東南亞展業的核心支撐點。



連連數位相關負責人表示，"在新加坡，過去數年我們努力利用在技術、合規和全球網路方面的優勢，在東南亞當地市場建立我們的品牌和服務，並持續聯合合作夥伴為商家、企業客戶以及中小型企業相繼推出了跨境資金集收、收單、跨境支付等服務，為客戶全球化拓展提供堅實的支持。未來，我們將進一步發揮牌照優勢、強化服務能力，構建更強大的綜合支付解決方案，為中資企業以及東南亞當地企業出海提供更加深入的服務。"



值得一提的是，在大數據、人工智慧、區塊鏈等技術快速進步的背景下，金融服務業正在經歷前所未有的變革和機遇；各金融服務機構也隨之不斷創新提供更多元化、個性的產品，提升金融服務全球化效能，以快速靈活地滿足用戶拓展全球市場過程中的各種需求。



上述負責人稱，"隨著AI等新技術的不斷進步，我們有信心創造一個更具包容性的金融服務體系，通過提供一系列創新產品，為從跨境電商、外貿、服貿行業到平臺和機構類大客戶提供服務。



據其介紹，連連國際以市場需求為導向，創新打造了"智付+"產品矩陣，包括今年7月推出的全球支付產品Global Payout Service（簡稱"LGPS"），以賦能海外PSP（跨境支付服務提供商）、銀行及其他持牌金融機構通過統一的API實現對中國和其他地區的支付；且目前已有Guavapay等全球知名機構接入LGPS產品。接著10月，連連國際發佈了Global Accounts Service（簡稱"LGAS"），旨在為亞太地區、歐洲、中東、非洲或者"一帶一路"沿線國家的企業提供多幣種需求的全面支持。



此外，數位化時代的到來，使得各國貿易關係愈加複雜，與國際合作夥伴建立戰略互信，亦是企業推進全球化的關鍵。



對此，連連數位亦表示，連連會通過對前沿數位技術的深入應用、開放的創新合作，持續攜手各大銀行、銀行卡組織、電商平臺、金融服務提供商等利益相關者建立更加融合的支付生態系統，從而為國際貿易提供快速、安全和具有成本效益的支付解決方案，助力更多企業揚帆數位貿易"新藍海"，開創數位貿易新紀元。



