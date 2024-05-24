家福會每年5 月舉行「家福月」，希望透過一系列活動及宣傳提升公眾對家庭幸福的重視，其中由家福會主辦、港鐵公司贊助的「Homeland」家庭市集2024，將於5月25及26日於中環PMQ元創方舉行。今年市集以「愛在‧家在」為主題，提供包括手作市集、「笑笑家事台」展覽、手作仔工房（工作坊）、快閃全家福、速畫寫真館、攤位遊戲、兒童活動區、現場音樂表演、及賽馬會男士家友站九大元素，為大家帶來香港最具特色的家庭市集，希望讓大家在萬變的世界中珍惜家庭時光，感受家人之間滿滿的愛！
詳情：www.hkfws.org.hk/family-month
日報
週末好去處 家福會「Homeland」家庭市集2024
家福會每年5 月舉行「家福月」，希望透過一系列活動及宣傳提升公眾對家庭幸福的重視，其中由家福會主辦、港鐵公司贊助的「Homeland」家庭市集2024，將於5月25及26日於中環PMQ元創方舉行。今年市集以「愛在‧家在」為主題，提供包括手作市集、「笑笑家事台」展覽、手作仔工房（工作坊）、快閃全家福、速畫寫真館、攤位遊戲、兒童活動區、現場音樂表演、及賽馬會男士家友站九大元素，為大家帶來香港最具特色的家庭市集，希望讓大家在萬變的世界中珍惜家庭時光，感受家人之間滿滿的愛！