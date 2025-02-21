逾五百名政商界嘉賓共賀日本天皇誕辰 十四縣份食材展示日本風味

2月23日，日本天皇德仁（Naruhito）將迎來65歲生日。為此，日本駐香港總領事館於日前舉辦了一場盛大的慶祝酒會。活動匯聚了來自日本14個縣市的美酒佳餚，吸引了超過500名政商界嘉賓出席。新任日本駐港總領事三浦潤（Ambassador MIURA Jun）在酒會上展現了其外交魅力，並呼籲香港特區政府盡早放寬對日本水產品的進口限制。

日本駐港總領事三浦潤（Ambassador MIURA Jun）

港人訪日熱情高漲 去年創歷史新高 日本一直是香港市民熱愛的旅遊目的地。2024年，港人訪日人次達到約268萬，創下歷史新高。此次酒會上，來自福岡、福島、兵庫、鹿兒島、熊本、宮崎、沖繩、佐賀、栃木、德島和鳥取等1 4個縣市的代表及駐港食品協會展示了各地的特色食品和美酒，讓嘉賓們品嚐到地道的日本風味。 大阪關西世博會 推廣吉祥物「脈脈」驚喜亮相 此外，大阪關西世博會將於2025年4月13日至10月13日舉行。日本國家旅遊局在酒會現場設置了展位，介紹世博會的最新資訊。世博會吉祥物——脈脈（Myaku Myaku）也驚喜亮相。本屆世博會以「生命」為主題，旨在促進全球多元文化的交流與創新，呼籲全球共同應對危機，守護生命，探索生命的本質與未來發展方向，向世界傳遞希望。

新任總領事三浦潤呼籲放寬水產限制 去年底上任的日本駐港總領事三浦潤在酒會上首次與香港政商界人士會面，並以流利的英語致辭。他強調，香港是日本在經濟和文化交流方面的重要夥伴，只要保持其獨特性，香港必將繼續發揮「東方之珠」的角色。同時，他呼籲香港特區政府盡快放寬對日本水產品的入境限制，讓香港市民能夠享用到安全可靠的日本海鮮。 香港特區政府回應：推進共贏合作 主禮嘉賓香港特區政府財政司副司長黃偉綸表示，雙方雖然可能存在分歧，但相信彼此會在共贏、合作的精神下，推進雙方共同利益。他強調，香港與日本的關係不僅限於經濟合作，還包括文化、旅遊等多方面的交流，未來將繼續深化合作。 促進兩地友好交流與合作 此次酒會不僅是對日本天皇誕辰的慶祝，更是一次展示日本文化與美食的盛會，進一步促進日本與香港之間的友好交流與合作。通過美食、旅遊和文化的展示，活動為兩地未來的合作奠定了更堅實的基礎。