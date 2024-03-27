逾30間中小企參與生產力局「商聚考察團」菜鳥智慧港香港總部取經，善用政府資助走向智慧綠色物流及ESG。

由生產力局「ESG一站通」、「中小企資援組」(SME ReachOut) 聯同香港電商物流協會及菜鳥網絡共同舉辦「引領電商物流轉型 攜手締造綠色未來」商聚考察團。早前帶領30多間中小企實地考察位於赤鱲角機場的「菜鳥智慧港」，親身體驗科技對物流業的正面影響。今次是生產力局「ESG一站通」啟動後的第一個重點活動，亦是「中小企資援組」為中小企升級實戰教室的「商聚活動」，透過專家分享、實地考察及即場交流，讓企業更容易掌握將智慧技術融入綠色物流的要訣，以應對日益增長的電商需求，提升中小企持續發展能力。 首席市場總監馮嘉寶女士在活動上，除了鼓勵中小企善用政府資助升級轉型，更介紹了最新的「ESG一站通」交流平台：「希望今次活動可以令大家對ESG多一份了解，有助企業邁向可持續發展的目標。生產力局全力配合香港特別行政區政府以至國家達致『雙碳』目標，牽頭與商界聯手共建『ESG一站通』，以綠色科技推動企業拓展業務。歡迎企業免費加入『ESG一站通』成為『綠色會員』，免費進行線上ESG評估及取得『ESG一站通績效咭』，並參與知識分享研討會、服務方案展示及交流會議等，助中小企利用創新科技實踐ESG策略，並加快達成其ESG目標。」

大會邀請到生產力局綠色生活與創新部主管蔡劍虹博士、菜鳥網絡全球供應鏈進口直郵香港區總經理梁金源先生、香港空運站有限公司安全、可持續發展及品質保證主管蕭志敏先生出席「行業專家分享會」，並由香港電商物流協會副會長張敏怡女士擔任嘉賓主持。蔡劍虹博士提到電商的可持續發展，建議引入新興技術與智能化，減少過量包裝物料，業界使用電動車和混能車，以協助減廢又減碳。 講者梁金源先生分享菜鳥通過將數字技術廣泛應用於訂單、包裝、運輸、回收等物流核心環節、推動低碳變革：「例如用可降解的紙箱，或以科技計算精準的包裝物料尺寸，每一件商品包裝用細一個尺寸，均可提高運輸效益。」 講者蕭志敏先生指出，垃圾徵費迫在眉睫，他看到大量與回收有關產品的發展機遇，呼籲各中小企把握時機，在拓展產品及可持續發展上達致雙贏。

是次「商聚考察團」的重頭環節，就是參觀位於香港赤鱲角機場的「菜鳥智慧港」，讓中小企可親身了解智慧港在物流倉存庫的創新和技術，如何有效落地執行智慧物流。菜鳥智慧港已於2023年第三季度投入運作，物流中心受惠於大型基建的投入所帶來的機遇，此外，菜鳥智慧港作為菜鳥全球網絡的一部分，更能促進中國與全世界的跨境電商。 而當中在政府資助及支援計劃的分享環節中，大會邀請了生產力局「第三方物流服務供應商資助先導計劃」秘書處主管冼家欣小姐為大家介紹先導計劃的最新詳情。先導計劃的目標是鼓勵業界透過物流應用科技提升效率和生產力，以維持物流業的競爭力。自2024年2月1日起，該計劃進一步優化，最高累計資助金額上限從港幣100萬提升至港幣200萬，同時亦擴大資助範圍，以涵蓋專題式項目培訓以及應用環境、社會及管治（ESG）科技相關的服務。此外，還向大家介紹了兩物流相關資助計劃 ─ 「智慧及綠色物流專業培訓計劃」(PTSGLS) 和「物流推廣資助計劃」(LPFS)。這兩項計劃旨在加強物流業的推廣和人才發展工作，以配合智慧及綠色物流的新發展趨勢。