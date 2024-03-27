逾30間中小企參與生產力局「商聚考察團」菜鳥智慧港香港總部取經，善用政府資助走向智慧綠色物流及ESG。

由生產力局「ESG一站通」、「中小企資援組」(SME ReachOut) 聯同香港電商物流協會及菜鳥網絡共同舉辦「引領電商物流轉型 攜手締造綠色未來」商聚考察團。早前帶領30多間中小企實地考察位於赤鱲角機場的「菜鳥智慧港」，親身體驗科技對物流業的正面影響。今次是生產力局「ESG一站通」啟動後的第一個重點活動，亦是「中小企資援組」為中小企升級實戰教室的「商聚活動」，透過專家分享、實地考察及即場交流，讓企業更容易掌握將智慧技術融入綠色物流的要訣，以應對日益增長的電商需求，提升中小企持續發展能力。
首席市場總監馮嘉寶女士在活動上，除了鼓勵中小企善用政府資助升級轉型，更介紹了最新的「ESG一站通」交流平台：「希望今次活動可以令大家對ESG多一份了解，有助企業邁向可持續發展的目標。生產力局全力配合香港特別行政區政府以至國家達致『雙碳』目標，牽頭與商界聯手共建『ESG一站通』，以綠色科技推動企業拓展業務。歡迎企業免費加入『ESG一站通』成為『綠色會員』，免費進行線上ESG評估及取得『ESG一站通績效咭』，並參與知識分享研討會、服務方案展示及交流會議等，助中小企利用創新科技實踐ESG策略，並加快達成其ESG目標。」
大會邀請到生產力局綠色生活與創新部主管蔡劍虹博士、菜鳥網絡全球供應鏈進口直郵香港區總經理梁金源先生、香港空運站有限公司安全、可持續發展及品質保證主管蕭志敏先生出席「行業專家分享會」，並由香港電商物流協會副會長張敏怡女士擔任嘉賓主持。蔡劍虹博士提到電商的可持續發展，建議引入新興技術與智能化，減少過量包裝物料，業界使用電動車和混能車，以協助減廢又減碳。
講者梁金源先生分享菜鳥通過將數字技術廣泛應用於訂單、包裝、運輸、回收等物流核心環節、推動低碳變革：「例如用可降解的紙箱，或以科技計算精準的包裝物料尺寸，每一件商品包裝用細一個尺寸，均可提高運輸效益。」
講者蕭志敏先生指出，垃圾徵費迫在眉睫，他看到大量與回收有關產品的發展機遇，呼籲各中小企把握時機，在拓展產品及可持續發展上達致雙贏。
是次「商聚考察團」的重頭環節，就是參觀位於香港赤鱲角機場的「菜鳥智慧港」，讓中小企可親身了解智慧港在物流倉存庫的創新和技術，如何有效落地執行智慧物流。菜鳥智慧港已於2023年第三季度投入運作，物流中心受惠於大型基建的投入所帶來的機遇，此外，菜鳥智慧港作為菜鳥全球網絡的一部分，更能促進中國與全世界的跨境電商。
而當中在政府資助及支援計劃的分享環節中，大會邀請了生產力局「第三方物流服務供應商資助先導計劃」秘書處主管冼家欣小姐為大家介紹先導計劃的最新詳情。先導計劃的目標是鼓勵業界透過物流應用科技提升效率和生產力，以維持物流業的競爭力。自2024年2月1日起，該計劃進一步優化，最高累計資助金額上限從港幣100萬提升至港幣200萬，同時亦擴大資助範圍，以涵蓋專題式項目培訓以及應用環境、社會及管治（ESG）科技相關的服務。此外，還向大家介紹了兩物流相關資助計劃 ─ 「智慧及綠色物流專業培訓計劃」(PTSGLS) 和「物流推廣資助計劃」(LPFS)。這兩項計劃旨在加強物流業的推廣和人才發展工作，以配合智慧及綠色物流的新發展趨勢。
「中小企資援組」助理經理梁皓淦先生，向一眾現場中小企分享現時有助電商物流發展及適合中小企申請的政府資助計劃。當中包括：
- 科技券（TVP）：以支援本地企業或機構使用科技系統和方案，提高生產及營運能力，將業務流程升級轉型，資助額高達港幣60萬。
- 發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（BUD專項基金）：透過發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的資助範疇，拓展市場至內地及與香港簽署自貿協定及投資協定合共39個經濟體，資助額高達港幣700萬。
- 中小企業市場推廣基金（EMF）：鼓勵中小企進行出口推廣活動，拓展境外市場，活動包括展覽會、商貿考察團、貿易刊物及電子平台廣告、網站、流動應用程式.等，資助額高達港幣100萬。
為協助中小企更了解政府資助的申請詳情，「中小企資援組」提供免費一對一企業諮詢服務及睇Form服務，在申請路上提供專業和貼心服務，讓中小企更輕鬆「求FUND」。最近「中小企資援組」更加大力度，針對中小企在尋找技術及ESG方案的痛點，免費提供「技術支援諮詢服務」，全面協助中小企持續發展。