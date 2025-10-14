過千祖孫三代家庭參加李錦記家族基金「祖父母感謝節」2025同樂日 冀推動社會 每年十月第二個星期日 表達對祖父母愛與關懷

為增進祖孫及家庭成員之間的聯繫，推廣「讚美由家做起」的文化，李錦記家族基金推動將每年10月第二個星期日定為「祖父母感謝節」。當中的重點旗艦活動「祖父母感謝節」2025同樂日，已於本年度的「祖父母感謝節」當日，即10月12日取址D．PARK愉景新城圓滿舉行，吸引過千祖孫三代家庭一起參加，通過好玩有趣的互動攤位、家庭樂工作坊、集結祖孫一同演出的表演等節目，了解如何透過「五種愛的語言」向祖父母表達關愛與欣賞之情，促進跨代成員互相尊重和欣賞。開幕典禮由民政及青年事務局局長麥美娟女士聯同李錦記家族基金主席李學勤先生主持，而李學勤先生亦向親臨現場的祖母李文達太太送贈禮物，場面溫馨。同場進行「代代有愛——感謝祖父母」繪畫比賽頒獎典禮及優勝作品展覽，令活動更添意義。

民政及青年事務局局長麥美娟女士表示：「李錦記家族基金致力締造和諧家庭，造福社群，與本屆政府重視家庭健康發展的施政理念高度契合。祖父母是凝聚親人經常團聚、互相關懷的精神力量，他們擁有豐富閱歷及智慧，通過言傳身教，能引導年輕一代建立正向價值觀，延續傳統家風和美德。除了尊重家中長輩，如果能將敬老尊賢的美德推己及人，關心其他長者及回饋他們的多年貢獻，可以令社會更和諧。希望大家響應活動的提倡，多關心祖父母、欣賞他們的付出，時刻不忘對他們表達謝意。」

李錦記家族基金主席李學勤先生表示：「建立健康和諧的家庭關係一直是李錦記家族基金的核心理念。我們並非把『祖父母感謝節』視為一次性的活動，而是提倡將每年10月第二個星期日定為香港『祖父母感謝節』，推動整個社會各界一同響應，將『祖父母感謝節』變成如父親節及母親節一樣，每年一家大小一起慶祝的重要節日，推廣『讚美由家做起』的文化，將向祖父母表達愛與感謝的理念擴展至社區。」