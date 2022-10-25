適合小朋友參加的法律周活動 經已開始

適合小朋友參加嘅法律周活動開始咗啦！

律師會今年首次舉辦「小小法律KOL」比賽，希望透過比賽讓小朋友發揮創意及藝術天份，以手繪畫作方式表逹有關的法律主題，加深小朋友對香港法律嘅認識，同時小朋友亦可化身成為意見領袖 (Key Opinion Leader, KOL) 拍片📽，發揮口才之餘同時宣揚法律！

📣現誠邀各幼稚園及小學同學仔參加，比賽詳情如下：

組別：

👦🏻👧🏻幼童組 (於2022-2023學年幼稚園K2至小學二年級學生)

🧑🏻👩🏻少年組 (於2022-2023學年小學三年級至六年級學生)

🏆🥇🥈🥉獎項包括：

🥇冠軍(幼童組、少年組各一名)：書券價值港幣1,200元、奬座及傑出法律KOL證書

🥈亞軍(幼童組、少年組各一名)：書券價值港幣800元、奬座及傑出法律KOL證書

🥉季軍(幼童組、少年組各一名)：書券價值港幣500元、奬座及傑出法律KOL證書

🏅優異奬(共二十五名)：奬牌及傑出法律KOL證書

🏆我最喜愛小小法律KOL(共五名)：書券價值港幣300元、奬牌及傑出法律KOL證書

🎖最踴躍參與團體大奬(共三名)：奬座及傑出法律KOL證書

*上述得獎者會被邀請出席於2022年12月(待定) 於香港律師會會址舉行的頒奬禮。

* 除上述奬項外，所有成功遞交合資格手繪畫作及短片的參加者均會獲發參加證書，以茲鼓勵。

💻報名日期： �由2022年9月28日至 2022年10月30日下午4時�

�📲作品遞交日期：�由2022年9月28日至2022年11月13日下午4時�

💡比賽詳情及報名表格：https://forms.gle/nKf8WbuD9n1jyUNc9

🖥如有任何疑問，隨時電郵[email protected]！

法律小知識 共享齊得益！