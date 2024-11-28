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市場資訊
2024-11-28 14:00:00

邊運動邊獎賞｜不用消費只需運動即可賺取積分

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香港 - 2024年11月28日 - 消費回贈的模式在過去十年間大行其道，健康管理平台 Live4Well 最近就把概念升級，推出全新運動回贈 VIV PASS 生態，讓大眾不用消費，只需要運動流汗即可賺取積分。Live4Well 自 2023 年成立，短短一年間已經發展成為超過 25 萬人的運動社群，並與超過 200 個品牌達成合作，其中包括與 24/7 Fitness、Anytime Fitness、World GYM 和 Fit24 等一眾健身房聯盟，開創自由通行、無需簽約的全新健身文化。

五大方向換取積分（Sweat Point）
五大方向換取積分（Sweat Point

最強賺分攻略｜教你運動流汗賺積分

註冊帳戶 (3分鐘)

(1) 下載 Live4Well APP（蘋果商店連結安卓手機連結

(2) 輸入電郵地址註冊新帳戶，也可以經 Google 帳戶或 Apple 帳戶直接登記。系統會發送驗證碼到電郵 (如找不到可檢查垃圾郵件)。「複製」收到的驗證碼，回到 APP「貼上」即註冊成功。

(3) 設定基本資訊 (包括姓名和密碼)，填寫邀請碼可以獲得超值迎新積分大禮包，千萬不要忘記！(Code: L4WPR2024)

(4) 建立健康資料庫，填寫身高、體重等健康資訊。

(5) 設置加密錢包，開啟錢包可解鎖更多兌換體驗，用戶也可先跳過此步，之後再慢慢設置。

賺取積分

目前計劃涵蓋全球用戶，零門檻參與，目前開放以下五大方向換取積分 (Sweat Point)：

(1) 每天鍛鍊：完成每日步行或卡路里消耗挑戰，按左上角更新符號同步健康數據後，合格即可賺取積分。

(2) 參與比賽：上載指定體育活動的參與證明並填寫資料，經過系統驗證後即可賺取積分。

(3) 運動健康消費：上載指定運動健康領域的相關消費單據並填寫資料，經過系統驗證後即可賺取積分。

(4) 教練證書：只要你有運動領域相關的有效教練證書，也可以上載來賺取積分。

(5) 應用程式訓練：完成 Live4Well 應用程式內的訓練者可獲得積分。

創造可持續的運動獎勵生態，奠定運動市場先驅位置

運動獎勵只是其中一環，Live4Well 的願景是建立可持續的獎勵生態系統，持續為商戶和用戶創造價值。在整個 VIV PASS 生態中，所有免費登記的用戶都會獲得 Earth 級別的 VIV PASS，並享有以上提及的賺分權利。

而真正的好戲其實在後頭，用戶可以選擇升級 VIV PASSGalaxy 級別，解鎖 Live4Well APP 的全部功能。其中最具吸引力是其 AI 遊戲化運動訓練系統，用戶可以參與到八大星球的運動遊戲當中，隨時隨地進行健身並賺取豐厚積分獎賞。

兌換獎賞方面，Earth 級別的用戶可以透過 Live4Well 舉辦的品牌合作活動，消耗積分換領獎賞。而升級之後的 Galaxy 級別則可以 100% 解鎖獎勵市場的全部獎品，其中包括過千運動品牌產品和保健品、健身會籍、專業運動培訓課程、身心靈課程和個人健身教練資源等，讓用戶全面地享受「邊運動邊獎賞」的文化。

賺分小秘笈

Live4Well 團隊表示，生態的成功取決於高質量的用戶參與和品牌的進駐，因此生態早期項目希望吸納更多運動愛好者，以增加生態對運動品牌的吸引力。因此如果用戶有過往的運動比賽、消費、證書的紀錄，請務必要加入生態，多嘗試換領積分，絕對會有驚喜。







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結合人工智能的運動獎賞會員平台

Live4Well 旨在結合健康與科技，創造一個以獎勵為基礎的健康平台，推廣個人健康與運動習慣，藉助人工智慧的技術推動健康社區及運動經濟。

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