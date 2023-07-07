都會海逸酒店 e Shop獨家優惠低至6折

紅磡都會海逸酒店現推出e Shop獨家優惠，由即日至7月31日，西餐廳推出「仲夏海鮮夜市集」自助晚餐及「蠔」食榴櫣周末下午茶自助餐。由即日至7月31日惠顧平日自助午餐之長者可獲高達6折優惠，經eShop付全費預訂自助午餐或自助晚餐，6位或以上可享高達7折優惠。自助午餐成人每位收費458元起，小童每位368元起；下午茶自助餐成人每位收費398元，小童每位收費298元；自助晚餐成人收費每位738元起，小童每位498元起。

eShop : https://eshop.harbour-plaza.com/metropolis/zh/promenade-restaurant