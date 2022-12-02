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市場資訊
2022-12-02 07:30:00
日報

都會海逸 千鶴聖誕美食之旅

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聖誕將至，都會海逸酒店千鶴日本料理主廚悉心挑選日本空運直送優質食材，推出【A5鹿兒島和牛及西班牙紅蝦御膳】。前菜為清新沙律及新鮮刺身，隨後可細味岩手蠔蒜香牛油燒。主菜有鐵板西班牙紅蝦配蕃茄辣汁及肉質鮮嫩的A5鹿兒島和牛薄燒或厚燒。還有鯛魚湯及鐵板蟹肉蟹膏炒飯，再以日本蜜瓜配日式雪糕作結。你亦可選擇【千鶴悠然假日早午餐】，先享用任點任嘗之沙律、串燒、煮物及天婦羅。鐵板燒主菜特別推介油香四溢的銀鱈魚、嫩滑且肉汁流淌的澳洲羊鞍、生熟度恰到好處的A3和牛厚燒。立即選定日子與摯愛開展聖誕美食之旅！  
網址：www.harbour-plaza.com

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