醫思健康推出全球首個HPV尿液樣本檢測

Cervi Clear 宮證清 HPV 病毒檢測香港 - 2024年11月8日 - 子宮頸癌是香港十大女士癌症之一，經常聽到25至64歲而曾有性經驗的女性均應定期接受子宮頸抹片檢查。子宮頸抹片檢查準確度維持在60-80%, 全球首個HPV 尿液樣本檢測, Cervi Clear 宮證清 HPV 病毒檢測準確度高於94%，更對子宮頸上皮內瘤2級或以上病變CIN2＋準確度達87.02%。而且Cervi Clear 宮證清採用諾輝健康自主研發的 HPV 高危型檢測技術，取樣無創無痛，而且私隱度高，於居家進行採樣, 非入侵性採樣。只需 20 – 30 mL 尿液，即可檢測 14 種高危型 HPV 病毒：16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68。
預防黃金方程式就是接種疫苗及定期篩查，雙重保障。HPV病毒16及18屬高危型病毒，病毒可引致90%肛門癌及子宮頸癌，而且潛伏期長達10年，亦沒有針對性治療，不容忽視。
Cervi Clear 宮證清適合以下人士：
- 急性生殖道感染期
- 怕疼、入侵性檢查
- 長期服用避孕藥
- 妊娠、避孕及哺乳期
- 性生活頻繁、多個性伴侶
- 免疫力低
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