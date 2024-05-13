醫療機械人初創Agilis Robotics 完成A+輪融資 推進研發進程及臨床註冊工作

左起：Agilis Robotics首席營運官何迪朗先生Justin(左）、Agilis Robotics首席臨床指導總監陳英權醫生Jason、Agilis Robotics董事郭嘉威教博士及Agilis Robotics首席財務官許嘉銘先生Joe（右）。

由香港本地大學孵化而成的醫療機械人公司Agilis Robotics （巧捷力） 最近完成1,000萬美元的A+輪融資，所募集資金將用於推進內窺鏡手術機械人儀器的研發進程及臨床註冊工作，協助更多患者接受更有效和可靠的早期癌症治療。 Agilis Robotics成立於2021年，在研發超微型和靈活的內窺鏡手術機械人儀器方面取得了出眾的技術突破，為外科醫生在最具挑戰性的切割手術中提供了卓越的靈活性。Agilis Robotics致力發展手術機械人系統，為臨床醫生提供新一代的微創儀器，協助更多患者接受有效和可靠的早期癌症治療，包括膀胱、結直腸、食道和胃部等自然腔道的治療。該公司專注於提升機械人的可控性及操作台的設計，以優化外科手術的效率，持續追求進步，推動醫療領域的變革。

現時，Agilis Robotic積極準備向美國食品藥物管理局（FDA）及國家藥品監督管理局 （NMPA）提交監管申請，若申請成功將會是全球首個經（消化道或尿道）內鏡進行機械人輔助手術的產品，公司並將於本年稍後進行首次人體試驗。 內窺鏡手術是透過內窺鏡在身體的自然開口處進行治療性外科手術，可以減少入侵性，通常是早期癌症治療的重要部分。然而，除了最基本的內窺鏡手術外，目前傳統內窺鏡的儀器和設備難以處理其他手術，通常額外需要多達數百個小時的培訓。