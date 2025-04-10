醫療AI化 助全民普及眼科檢查

眼睛是靈魂之窗，常見眼疾如白內障、青光眼、黃斑病變和糖尿上眼均有致盲風險。眼科專科黎浩樺醫生指出，眼底病變愈早治療效果愈好，關鍵是及早發現並接受適當治療，近年人工智能（AI）在醫學上的應用愈趨成熟，有助眼科檢查普及化，造福更多眼疾患者。

黎浩樺醫生表示，白內障與其他眼疾的最大分別，是只要得到適當治療，病情有機會可逆轉。隨著年紀漸大，白內障幾乎無可避免，40至60歲人士中便有五成患有不同程度的白內障；較少人知道的是，濕疹患者是白內障高危人士。至於青光眼、黃斑病變是屬於不可逆轉的眼底病，「三高」和吸煙人士是高危一族；而糖尿病患者患病愈久，愈大機會糖尿上眼。

高危人士應定期驗眼

「眼疾分為急性和慢性，慢性眼疾的病情發展緩慢、病徵不明顯，很多時候發現時已達嚴重階段。身為眼科醫生，在資源許可下當然希望50歲以上市民可以定期做眼科檢查，尤其是高危人士，國際指標便建議糖尿病患者要定期驗眼。」黎浩樺醫生說。

原來眼科檢查不但可及早發現眼疾，對其他系統性疾病如中風、腦退化等，也可作為預防和評估工具。「眼組學（Oculomics）是一個較新的概念，即透過眼科檢查資料如眼底相片等，預估身體健康風險，例如眼底血管彎曲到一個程度、有反光跡象，便可能增加高血壓風險。」黎浩樺醫生指眼睛有很多細微資訊，一般靠臨床觀察醫生未必能掌握 ; 而透過AI大數據分析，便可讓Oculomics發揮更大作用。

醫務衞生局於2023年推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，希望幫助市民及早預防慢性疾病及減少相關併發症，其中糖尿病患者是重點篩查目標，已公佈會為已參加該計劃的確診者驗眼。惟傳統眼底照相儀器體積較大，亦需要由專業人士操作，很難普及應用，但香港已有研究人員自行研發一種手提式眼底照相機，配合手機應用程式，十分輕巧方便，操作訓練門檻也低；拍照後再利用AI或人手篩選出有問題人士，效率更高，有助眼科檢查普及化。