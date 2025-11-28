金寶湯一直為每個家庭提供多款滋味湯品，此外，原來多間茶餐廳都選用金寶湯作為湯底，陪伴每一位香港人！金寶湯再次為你帶來旅行系列的全新周邊產品。只需到指定超級市場或茶餐廳購買／享用金寶湯產品或餐點，就可以免費獲得／換購金寶湯經典造型旅行精品，即日至12月18日於指定超級市場網店購買金寶湯產品滿$60*單一發票），加$158換購金寶湯20"行李箱1個；於指定茶餐廳惠顧2個或以上金寶湯湯底粉麵餐^（單一發票），加$158換購金寶湯20"行李箱1個。(受條款及細則約束)
指定茶餐廳及金寶湯湯底粉麵餐列表：
日報
金寶與你滋味同遊第二彈 遨遊冬日世界
金寶湯一直為每個家庭提供多款滋味湯品，此外，原來多間茶餐廳都選用金寶湯作為湯底，陪伴每一位香港人！金寶湯再次為你帶來旅行系列的全新周邊產品。只需到指定超級市場或茶餐廳購買／享用金寶湯產品或餐點，就可以免費獲得／換購金寶湯經典造型旅行精品，即日至12月18日於指定超級市場網店購買金寶湯產品滿$60*單一發票），加$158換購金寶湯20"行李箱1個；於指定茶餐廳惠顧2個或以上金寶湯湯底粉麵餐^（單一發票），加$158換購金寶湯20"行李箱1個。(受條款及細則約束)