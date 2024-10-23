金融科技彌合數位鴻溝，推動澳門智慧城市未來

澳門 2024年10月23日 - 2024金融街論壇年會日前在北京落下帷幕。本屆論壇年會以「信任和信心－共商金融開放合作 共享經濟穩定發展」為主題，匯集全球30多個國家與地區的500多位嘉賓。在其中一場「金融科技彌合數字鴻溝」的平行論壇上，第十四届全國政協經濟委員會副主任尹艷林、中國人民銀行北京市分行副行長曾志誠、北京市經濟和信息化局局長姜廣智、螞蟻集團總裁韓歆毅和澳門通集團控股有限公司董事會主席兼總經理孫豪等，探討了相關創新實踐，並提出了建議。嘉賓認為，做好"科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融"這"五篇大文章"，要充分發揮金融科技的作用，讓科技的力量更好助力金融服務實體經濟，惠及更多群體和企業。





澳門通集團控股有限公司董事會主席兼總經理孫豪，分享了透過金融科技促進澳門智慧城市未來的探索實踐。孫豪表示：「如今，澳門特區政府積極推動「1+4」經濟適度多元發展，其中現代金融是多元化發展框架下的重點產業之一，迎來黃金發展機會。澳門通積極響應澳門特區政府號召，透過數字化產品、技術和數據能力，為消費者和商家提供便利生活與普惠金融服務，並促進智慧城市的數字經濟發展和基礎設施建設。



澳門通致力於打造開放的一站式數字生活與金融服務平台，透過科技創新引領澳門移動支付，打通生活消費服務場景。現今MPay不僅是澳門居民廣泛使用的支付平台，更發展成為涵蓋零售、餐飲、文化、休閒娛樂和旅遊等豐富場景的超級APP，為用戶帶來便利的數字生活服務。同時，基於澳門通的用戶流量優勢，亦協助商家數字化經營，為其帶來生意增長機會。如今MPay服務已涵蓋了澳門98%以上的商家，成為商家數字化經營中不可或缺的一部分。而藉由Alipay+跨境解決方案，MPay的跨境支付服務已擴展至境外五十個國家和地區，並支持10餘個海外電子錢包在澳門商家支付場景中的使用。



此外，澳門通已累積發行逾500萬張澳門通卡，並透過創新IP與新技術，為用戶帶來智慧出行與消費體驗，下一步還將計劃推出澳門通全國通卡，為澳人乘公共交通暢行內地及澳門特區提供便利。



孫豪先生也進一步分享了智慧金融的創新實踐。螞蟻銀行（澳門）作為澳門的一家全能牌照的數字銀行，透過數字銀行、互聯網證券投資和保險代理等，為個人和中小企業提供安全、普惠和便捷的數字金融創新服務。透過將澳門通的支付業務與螞蟻銀行（澳門）的數字銀行業務產生協同，將實現以支付+金融連結場景與生態，賦能消費、旅遊和貿易，滿足澳門居民及中小商家的多元金融需求，促進智慧城市的數字經濟發展。

