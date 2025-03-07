金途天下春日賞花遊 高鐵往返5天純玩團

春天來到百花盛放，是時候放下繁忙工作，投入期間限定的純美花海。金途天下的春日賞花遊，將於3月15及21日開辦西九龍往返高鐵武漢純玩5天團（HGWH05G），行程暢遊世界三大櫻花之都【東湖櫻花園】、湖北最大萬畝桃花園【安福寺桃花】，還會到武漢大學賞櫻，於沙洋登觀景臺欣賞油菜花及櫻花等。還會到訪湖北省博物館，以及可乘搭中國首條無人駕駛倒掛式透明車【武漢空軌】。行程每位收費成人2999起，小童2399起。除高鐵團外，亦可選3月31日的香港出發直航純玩5天團（HGWH05P）。 (牌照號碼：354173)

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