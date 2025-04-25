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2025-04-25 09:00:00
日報

銀富環球世界屋脊西藏 香港直航10天優質之旅

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有世界屋脊之稱的西藏是宗藏傳佛教聖地，銀富環球世界屋脊西藏香港直航10天優質之旅，將帶你前往西藏政教合一的中心布達拉宮、西藏最神聖的寺廟大昭寺、日喀則市最大的紮什倫布寺，還有色拉寺和江孜白居寺等著名寺廟，讓你感受宗教的神聖莊嚴！亦會帶大家暢遊雅魯藏布大峽谷風景區（包環保車）、雅尼濕地公園、魯朗林海觀景臺，到訪巨柏林，以及國家5A級景區巴松措、羊卓雍措、卡若拉冰川等景點。於2025年共有3團，分別於531日、62128日發，成人每位12,999元起（原價19,999）。
銀富環球
查詢：2388 1500 
WhatsAPP9876 1199

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