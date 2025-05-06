銀髮經濟新浪潮｜「樂動繽紛行CHILL市」開創長者產消新模式

「樂活新中年」主辦的首屆樂動繽紛行CHILL市，主題為「銀髮經濟新浪潮 | 開創長者產消新模式」於2025年4月25日舉行。為隆重其事，「樂活新中年」邀請了香港理工大學樂齡與家庭研究中心主任白雪教授擔任主禮嘉賓，聯同AM730行政總裁李相雄先生、香港長者安居協會創會總幹事香港長者安居協會創會總幹事馬錦華先生、可持續城市與智齡發展協會共同創辦人黃錦麟先生、動力天使社會企業有限公司創辦人兼執行董事Ms Angela Wong一同見證當天的盛事及「樂活新中年」多年來發展的重要里程碑。



樂動繽紛行CHILL市由中高齡創業者共同策劃，不僅讓市民體驗銀髮族提供的多元產品與服務，更展現其社會參與的創新能量。市集特色在於「由銀髮族設計、為銀髮族服務」的產消模式，透過長者自主開發的產品與服務，直接回應同齡需求，推動銀髮經濟的發展。「樂活新中年」創辦人楊銘賢先生在啟動儀式致詞時指，中高齡市場發展潛力無限，本次活動見證了中高齡專業人士的策劃力、執行力、自主性、靈活性和擁有廣闊的人脈網絡優勢，令本次首屆活動得以順利舉行。適逢遠道而來的北京鴻雁社工服務中心的社工正在香港考察並接受我們邀請前來參觀，楊先生介紹了香港新中年的創新創業項目，相互交流兩地的社區工作經驗和前景。