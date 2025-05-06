銀髮經濟新浪潮｜「樂動繽紛行CHILL市」開創長者產消新模式

「樂活新中年」主辦的首屆樂動繽紛行CHILL市，主題為「銀髮經濟新浪潮 | 開創長者產消新模式」於2025年4月25日舉行。為隆重其事，「樂活新中年」邀請了香港理工大學樂齡與家庭研究中心主任白雪教授擔任主禮嘉賓，聯同AM730行政總裁李相雄先生、香港長者安居協會創會總幹事香港長者安居協會創會總幹事馬錦華先生、可持續城市與智齡發展協會共同創辦人黃錦麟先生、動力天使社會企業有限公司創辦人兼執行董事Ms Angela Wong一同見證當天的盛事及「樂活新中年」多年來發展的重要里程碑。
樂動繽紛行CHILL市由中高齡創業者共同策劃，不僅讓市民體驗銀髮族提供的多元產品與服務，更展現其社會參與的創新能量。市集特色在於「由銀髮族設計、為銀髮族服務」的產消模式，透過長者自主開發的產品與服務，直接回應同齡需求，推動銀髮經濟的發展。「樂活新中年」創辦人楊銘賢先生在啟動儀式致詞時指，中高齡市場發展潛力無限，本次活動見證了中高齡專業人士的策劃力、執行力、自主性、靈活性和擁有廣闊的人脈網絡優勢，令本次首屆活動得以順利舉行。適逢遠道而來的北京鴻雁社工服務中心的社工正在香港考察並接受我們邀請前來參觀，楊先生介紹了香港新中年的創新創業項目，相互交流兩地的社區工作經驗和前景。
在本次活動中，不少參與商戶稱銷情理想，個別商戶更表示：“忙到飲水都冇時間，唔夠貨賣，從未試過咁好生意！”整體人流連接不斷，活動氣氛熱鬧歡樂。
樂動繽紛行CHILL市為銀髮族提供一系列的產品、服務及體驗外並專注於身心健康。
活動亮點包括：
• 花卉療癒 × 健康護理解密
• 海外有機美食 × 匠心手工藝展售
• 專業護膚方案 × 銀髮旅遊特惠資訊
• 公平貿易產品展銷，消費同時造福全球社區
享受購物之餘，更提供各種免費體驗活動，包括：
• 健脊操及伸展教學
• 透過藝術療癒工作坊及心理諮詢帶出正念能量
• 眼部視力改善療法體驗
一系列的跨界融合的參與活動鼓勵大家互動交流，亦促使本次活動成為與志同道合的人士建立聯繫的美好良機。來賓都渡過了一個充滿豐富體驗的下午，滿載而歸共並期待下次的參與。
「樂活新中年」簡介
50+人士專屬的線上平台，提供各種活動、學習和發揮機會，以及健康、理財和養老的產品、服務和資訊，為新中年締造健康、有社交、富意義的人生下半場。