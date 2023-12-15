熱門搜尋:
工展會2023 聖誕節2023 消委會 六合彩 旅發局餐飲消費券 周海媚 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2023-12-15 11:15:00
日報

銅鑼灣黑膠主題餐廳「Mercury Recalls」視覺聽覺味覺獨特體驗

分享：

由本地知名LivehouseLost Stars Livehouse Bar & Eatery」團隊傾力打造的全新音樂餐廳，位於銅鑼灣百德新街，佔地3,000呎的「Mercury Recalls by Lost Stars」，以黑膠概念為本地沉寂多時的飲食業掀起復古風潮。「Mercury Recalls」傾注了主理人們對音樂的熱情，為音樂愛好者提供集結酒吧、咖啡館、演出場地、唱片行等的悠閒空間，整個空間縈繞著lo-fi的氛圍，佐以美酒及佳餚，喚醒沉寂的音樂靈魂，為客人帶來環繞視覺聽覺味覺的獨特體驗。
電話：2416 7503
地址：銅鑼灣百德新街51號華爾大廈地下A號舖

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受