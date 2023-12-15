銅鑼灣黑膠主題餐廳「Mercury Recalls」視覺聽覺味覺獨特體驗

由本地知名Livehouse「Lost Stars Livehouse Bar & Eatery」團隊傾力打造的全新音樂餐廳，位於銅鑼灣百德新街，佔地3,000呎的「Mercury Recalls by Lost Stars」，以黑膠概念為本地沉寂多時的飲食業掀起復古風潮。「Mercury Recalls」傾注了主理人們對音樂的熱情，為音樂愛好者提供集結酒吧、咖啡館、演出場地、唱片行等的悠閒空間，整個空間縈繞著lo-fi的氛圍，佐以美酒及佳餚，喚醒沉寂的音樂靈魂，為客人帶來環繞視覺聽覺味覺的獨特體驗。

電話：2416 7503

地址：銅鑼灣百德新街51號華爾大廈地下A號舖