鏞記酒家喜賀82週年誌慶 推動多元飲食文化

重塑樂齡未來 推出「照護食」菜式香港 - 2024年11月7日 - 以正宗粵菜及炭燒燒味聞名的鏞記酒家（「鏞記」），與香港共同成長80多年，於11月10日迎來82週年的重大里程碑。為此，鏞記今年籌辦多項關愛社會福利及環境項目，以行動回饋社會，共賀週年誌慶，續以美饌連繫世界、傳遞關懷。
鏞記酒家始創於 1942 年，位於中環核心區，憑藉祖傳秘製的炭燒燒味和正宗粵菜聞名，不但保存了正宗粵菜真味及香港地道特色飲食文化，更成為本地市民和遊客熱捧的餐飲之選。鏞記酒家堅守「味、藝、情、禮」的核心價值，每道菜餚均採用特選的優質食材，以精湛的烹調手藝為顧客炮製出經典巧手美食；並秉承始創人一貫作風，以誠待客，提供賓至如歸的服務。
研發８款照護食菜式 冀老顧客再與家人同桌共聚
鏞記酒家 80多年來，見證許多家族代代相傳，與家人共享美食的溫馨場面。隨著時間流逝，許多老顧客因年事已高，部分出現咀嚼或吞嚥困難，無法再與家人一同品嚐美味佳餚。因此，鏞記酒家今年決意推出「照護食」(又稱「軟餐」)計劃，旨在為一些有需要人士創造一個與家人同桌同餐，共享美食佳餚的快樂時光。
鏞記酒家用上超過半年時間籌備「照護食」計劃，一切按照國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI) 的要求，精心擬定軟餐的小菜餐單。誠意推出8款原汁原味的「照護食」菜式，涵蓋3個標準級別，以滿足不同人士的需要。
「帶子大良炒鮮奶」($320/例) 為第6級(軟質及一口量)菜式。鏞記特選來自西澳的帶子，相較普通帶子更軟身的質感則更適合用於製作「軟餐」，其鮮甜味也更為突出，配上濃郁香滑的鮮奶，帶來豐富的層次感和口感。
「豉蒜涼瓜牛冧肉」($280/例) 是另外一款第6級(軟質及一口量)菜式。此菜式看似家常，唯需額外工序，將涼瓜和牛冧肉切得更為精細，符合「照護食」標準。甘香的涼瓜配搭香濃的豉蒜，加上精緻的擺盤，呈現如「中式他他」般的賣相。
「鹹蛋馬蹄蒸肉餅」($220/例) 為第5級(細碎及濕軟)菜式。選用本地新鮮梅頭豬肉，保留豬肉的鮮味，加上特別處理使肉餅更加軟身，讓有需要人士也能品嚐到其滋味。
「懷舊巧手釀蟹蓋」($220/隻) 也是第5級(細碎及濕軟)菜式。大廚細心將蟹肉拆絲切碎，配上薯蓉和椰菜花等材料製成的白汁進行焗釀，成為一道經典與美味兼備的菜式。
「正宗炭燒燒鵝髀」($400/隻) 為第4級(糊狀/精緻軟餐)菜式。炭燒燒鵝是鏞記酒家的招牌經典名菜之一，是次也特別研製成照護食菜式，保留燒鵝的鵝油及鵝肉香味，讓客人享受到燒鵝的原汁原味。
「生曬瑤柱乾蒸賣」($68/4件) 為第4級(糊狀/精緻軟餐)菜式。自家入口的加拿大優質肉眼，加入特級生曬瑤柱，增添獨特鮮味。
「晶瑩筍尖鮮蝦餃」($72/3件) 為第4級(糊狀/精緻軟餐)菜式。結合了筍尖的清爽與鮮蝦的鮮甜在口中帶來豐富的口感。造型重塑蝦餃模樣，晶瑩剔透，為顧客帶來視覺及味覺的體驗。
「懷舊香滑芝麻糕」($60/3件) 是最後一道第4級(糊狀/精緻軟餐)菜式。選用上乘黑芝麻，味道香濃可口，口感綿滑，甜而不膩，此款甜品為照護食菜譜完美作結。
鏞記「照護食」菜式將於12月1日正式推出，期待顧客能在接下來的日子，尤其是冬至和農曆年與有吞嚥困難的家人來鏞記用膳，為他們加添軟餐，共渡節日。為確保菜式的安排和服務，顧客須提前一天致電預訂。
鏞記酒家財務總監甘蕎因小姐表示：「鏞記酒家非常高興能推出『照護食』計劃，推動香港的軟餐文化，為咀嚼及吞嚥困難人士及長者提供美味而有尊嚴的飲食，享受樂齡生活，在鏞記80多年的餐飲服務中，增添多一筆多元共融飲食的文化色彩。」
鏞記是次參與香港社會服務聯會(社聯)「照護食種子餐廳」計劃，並與製作「照護食」上具有經驗豐富的社企和計劃策略夥伴 The Project Futurus合作，為鏞記廚師和前線員工多次提供教學和培訓。作為香港首間吞嚥友善的傳統粵菜餐廳，鏞記亦將於11月21日至24日期間參加「樂齡科技博覽暨高峰會2024」，共同推廣本地照護食文化。
旗下「鏞鏞‧藝嚐館」再開分店 以可持續發展為本
鏞記酒家旗下年輕副線「鏞鏞‧藝嚐館」的第二間分店於上月底在太古坊隆重開幕。此店在設計和運營上均體現了對環境保護的高度重視，通過採用多項可持續和環保材料，展現了品牌的綠色理念。
分店從前期規劃到最終落成，均以最嚴格的可持續發展標準為圭臬，成為「太古中央廣場」首家榮獲「綠色廚房」認證的本地中餐企業，充分展現了其在減廢、減塑、減碳方面的卓越成就，目前正在積極申請綠建環評(BEAM Plus)的認證。
為了進一步體現品牌的環保理念，「鏞鏞‧藝嚐館」特別邀請了本地著名時裝設計師何國鉦先生（Dorian Ho）參與一項別具意義的升級再造項目。何先生不僅為新店設計了員工制服，更將一批原本閒置的全新餐桌布巧妙改造成饋贈客人的時尚環保袋。
邁向83週年 持續突破嚐新
鏞記酒家發展步伐未止，緊接是鏞記大廈六至九樓共四層的大變身項目，明年初將以全新面貌亮相，為週年慶祝活動更添輝煌。鏞記近年雖經歷諸多挑戰，但仍保持初心，在邁向83年之際，致力為香港人奉上最真摯的正宗粵菜，守護本地飲食文化。
照護食預訂及查詢熱線：+852 2522 1624
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About Yung Kee
Established in 1942, Yung Kee has built a worldwide reputation for excellence to preserve Cantonese cuisine from an earlier era with a deep roots in Hong Kong's cultural fabric, a jewel nestled in the heart of this bustling metropolis. Yung Kee has been an enduring beacon for both locals and visitors, drawing them in with its signature charcoal-grilled barbecue dishes and an extensive menu of authentic Cantonese cuisine, tailored to suit every palate and budget.