香港賽馬會慈善信託基金捐助，長春社聯同行聲製作推出的「愛樹同行」展覽，將於7月26日至8月31日在賽馬會-長春社綠滿林廊舉行，旨在透過一班本地原創IP，聲球小夥伴，有趣的暑期城市樹木之旅和一系列工作坊，喚起公眾對城市樹木的重視。展覽主題圍繞城市樹木在創造可宜居生活環境所扮演的重要角色。展覽設有多個精心設計的裝置讓參觀者了解到樹木提供清新空氣、陰涼環境，和緩減氣候變化影響的作用，讓參觀者親身感受樹木的重要。展覽及工作坊費用全免，歡迎於長春社網站報名參加。
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日報
長春社x聲球小夥伴 為城市樹木發聲
香港賽馬會慈善信託基金捐助，長春社聯同行聲製作推出的「愛樹同行」展覽，將於7月26日至8月31日在賽馬會-長春社綠滿林廊舉行，旨在透過一班本地原創IP，聲球小夥伴，有趣的暑期城市樹木之旅和一系列工作坊，喚起公眾對城市樹木的重視。展覽主題圍繞城市樹木在創造可宜居生活環境所扮演的重要角色。展覽設有多個精心設計的裝置讓參觀者了解到樹木提供清新空氣、陰涼環境，和緩減氣候變化影響的作用，讓參觀者親身感受樹木的重要。展覽及工作坊費用全免，歡迎於長春社網站報名參加。