長江實業旗下物業連奪六個地產項目大獎

長江實業集團有限公司旗下多個項目在早前於泰國舉行的2023-2024年度亞太區房地產大獎中分別在香港區之建築、室內設計及發展項目類別獲頒六個獎項，其中三個項目獲得了最高級別之五星大獎，兩個項目更獲提名競逐於本年底舉行的International Property Awards（國際房地產大獎）之世界級獎項。

是次獲獎項目包括歷山酒店榮獲年度香港最佳酒店室內設計五星大獎暨獲提名競逐2023-2024年度國際房地產大獎之世界最佳酒店室內設計大獎；黃竹坑站三期獲頒發年度香港最佳綜合發展項目五星大獎暨入選角逐2023-2024年度國際房地產大獎之世界最佳綜合發展項目大獎；長江集團中心二期獲嘉許年度香港最佳寫字樓建築五星大獎；名日‧九肚山獲得年度香港20 +單位住宅發展優異奬；Sea To Sky榮獲年度香港高層住宅建築優異獎；90 Repulse Bay Road（淺水灣道90號）獲頒年度香港私人住宅室內設計優異獎。

長實發展部高級策劃經理林培愉指是次得到亞太區地產業界專家的肯定及嘉許，給予集團莫大的鼓勵。亞太區房地產大獎是亞太區內具權威地位的房地產業界殊榮，項目由九十多名行業專家組成的獨立評審團進行評審。