長江實業準現樓瀧珀　退休度假新風尚

¥38萬起買多一個物業 港人大灣區置業首選

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）及和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）展示惠州瀧珀震撼優惠價。

譚健旭介紹惠州市場極罕有的多層複式單位（5層高），並表示徇眾要求即將推出市場。

香港 - 2024年9月27日 - 長江實業集團旗下和記地產集團精心呈獻灣區旗艦住宅項目── 瀧珀，為嚮往精彩生活的港人帶來全新的居住選擇。項目位於深圳都市圈之惠州濱海核心地段，建築面積約250萬平方呎，提供高層住宅及多層複式單位（5層高），為市場罕有由香港發展商構建的大型住宅項目。規劃完善，設施齊備，為港人安居樂業的必然選擇。準現樓單位售價僅由約38萬人民幣起，月供只需約1,500人民幣起，即可開啟輕鬆愜意的灣區樂活新方式，無論退休或度假均是不二之選。近年來，港人「5+2」灣區生活模式日益盛行，越來越多香港居民選擇在週末北上度假玩樂，尋求一片悠然自得的天地。坐落於惠州澳頭核心位置的瀧珀，正切合追求高性價比「食住遊」體驗的港人所需。區內罕有的星級住客會所設有園林式戶外泳池、室內兒童遊樂場、健身室等多元化設施，讓住戶在繁忙都市生活中，依然能享受豐富多彩的休閒時光。走出屋苑，徒步可享「小西貢」醉人海景，鄰近的澳頭海鮮市場每日供應各式各樣的新鮮漁獲，以實惠的價格便能輕鬆實現「海鮮自由」；周邊沃爾瑪超市、三星購物廣場及萬達廣場等大型購物中心林立，提供一站式購物體驗，滿足生活一切所需。更吸引的是，內地物價水平相對香港更加親民，在此可以更舒適的節奏，盡情體驗更豐富多彩的生活。惠州依山傍海、風光旖旎，彷若城市中的世外桃源，擁有豐富的自然資源和獨特的旅遊魅力。大小島嶼星羅棋佈，碧海沙灘綿延不斷，更有國家級旅遊景區和森林公園點綴其間，自然之美觸手可及。無論是追求高空跳傘、滑翔傘、衝浪等刺激的戶外運動，還是熱衷於探索古色古香的文化藝術氣息，抑或鍾情於漫步濱海綠道享受悠閒時光，一切皆盡在惠州。惠州近年積極融入灣區發展大局，多個重點項目建設積極推進，包括大亞灣獅子山公園、惠州市地名文化公園，預計將於今年建成；大亞灣澳頭濱海岸線升級改造工程亦已拉開序幕，預計三年內建成兩座景觀跨海人行橋，三個特色主題區，屆時將為周邊居民提供一個濱海新風貌。瀧珀提供不同戶型選擇，滿足買家需求。多層複式單位（五層高）以三房至四房為主，建築面積約1,400-1,830平方呎，套房設計，空間寛闊。高層住宅建築面積約 550-1,140平方呎，備有一至三房選擇，戶戶均設有露台，可飽覽寫意園景。為了讓更多香港市民親身體驗瀧珀的獨特魅力，過去一個多月來，發展商積極安排週末睇樓團，並獲得熱烈反響。目前已接獲不少樓盤銷售查詢，顯示港人對瀧珀的濃厚興趣及對項目品質的認可。發展商更特設港人專屬管家服務，助港人置業無憂，輕鬆打造理想居所，此獲得準買家高度認可。瀧珀為準現樓，加上超值價格，為有意於大灣區置業的港人提供一個難得的入場機會。未來數月，發展商將繼續安排出團，歡迎有興趣的港人親臨現場參觀，揀選心儀單位。表示：「『食』在惠州、『住』在瀧珀、『遊』遍灣區，完美詮釋了瀧珀項目所倡導的生活方式。惠州擁有豐富的美食和休閒娛樂資源，而瀧珀則為住戶提供舒適優質的居住環境，加上大灣區便捷的交通網絡和豐富的旅遊資源，無疑是港人所嚮往的理想家園。過去數月，集團已收到不少港人有關瀧珀銷售的查詢，項目現為港人買家提供一系列專屬優惠，歡迎有興趣人士參加瀧珀週末睇樓團，親臨現場參觀了解，感受灣區生活魅力。」日期：逢週六及週日路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀費用：$100查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096（國內出發） 6310 0389限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至今年11月30日）（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎査詢。有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。