長江實業集團京城矚目豪宅 — 北京．御翠園 首批認購熱爆北京樓市　銷情強勁　連番加推

香港 - 2024年11月8日 - 日前位於北京東四環外的北京．御翠園驚喜開售，搶先帶動北京豪宅市場。憑藉優越地段、完善配套、品味出眾的項目設計，以準現樓登場的北京．御翠園自開放查詢以來便備受市場關注。早前的VIP優先認購日，首批限量50個單位更極速售罄，其後北京．御翠園於10月31日隆重公開發售，銷情亦持續高漲。



和記地產集團有限公司之董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（中）、總經理- 公共關係及推廣李惠明（左）及總經理- 市場楊穎新（右）。

現場成交踴躍 掀動樓市熱潮



北京．御翠園首賣當日，銷售現場人頭湧湧，實屬近期市場罕見，亦是近年豪宅開售未出現過的境況，為2024年的北京樓市增添色彩。長江實業集團旗下和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「北京．御翠園的熱銷進一步為『金九銀十』之後的房地產市場『再添一把火』，為市場氣氛回暖、轉熱注入了新動能。為回饋買家，基本上目前我們仍是原價加推，後續將視乎銷情，陸續提價。」



罕見矜貴地段 登場即成傳奇



北京．御翠園所處的東四環朝陽區為北京CBD核心商務住宅區，匯聚眾多地標建築，加上毗鄰國貿、燕莎、麗都、三里屯等多個成熟商圈，集合北京頂尖的便利與繁華。罕貴的地段優勢早被購房者寄予厚望，今次熱銷絕對印證了市場的期待。



北京．御翠園已於10月31日隆重公開發售，銷情持續高漲。

完善生活配套 備受精英追捧



北京．御翠園附近休閒設施林立，包括姚家園公園、朝陽體育中心、東風公園、將府公園等。項目南門步行約300米，即可到達即將開通的地鐵3號線朝陽體育中心站；項目西側1.3公里為高鐵朝陽站、東側一路之隔可抵達機場第二高速公路，直通首都國際機場，出行四通八達，交通便利多元。周邊更聚集北京二中朝陽學校、耀中國際學校等眾多優質教育資源。咫尺繁華與寫意，結合完善的休閒、交通及教育配套，絕對是北京優裕一族衡量生活品味的標準。



買家的熱烈反應，正正展示和記地產集團的市場策略大獲成功。

寬闊空間體驗 高尚格調一脈相傳



作為香港長江實業集團旗下和記地產集團在北京匠心打造的豪宅項目，北京．御翠園延續了集團對豪宅的一貫標準，完美呈現空間感及生活配套的規劃。北京．御翠園主打兩款產品，包括城市聯排府邸及觀景高層大宅。城市聯排建築面積約3,710平方呎，售價由2,820萬元人民幣起#；觀景高層大宅包括兩款戶型，分別為建築面積約1,500平方呎的精英三房單位，售價由1,100萬元人民幣起#；以及建築面積約1,990平方呎的豪華三房單位，其售價則由1,398萬元人民幣起#。熱賣中的高層觀景大宅，兩梯兩戶，南北通透，高層之間樓距逾260呎，視野寬廣。其中約1,990平方呎的豪華三房戶型享約700平方呎的巨型客飯廳，室內空間闊綽，可按個人喜好靈活設計，更可打造雪茄廳等設計，與家人及朋友盡情歡聚。





雄厚實力回饋市場 助力國家經濟發展



北京．御翠園以超吸睛價開售，不僅突顯資深發展商的雄厚實力、龍頭大企業的氣派及風範，也顯示出以實力為根基、更靈活的定價自由度。譚健旭表示：「基於只有大規模發展商才得以具備的優勢，北京．御翠園的熱銷大力推動了市場氣氛，而這無疑也是對當地房地產市場健康有序發展的加油助力。」買家的熱烈反應，正正展示和記地產集團的市場策略大獲成功。



回應熾熱銷情 提前啟動雙11慶典



為回饋市場熱情，北京．御翠園將於雙11前的週末提前舉辦優惠活動，屆時將推出部分精選單位，買家可獲雙11專屬特別禮遇。



北京．御翠園的高層樓距超過260呎，樓與樓之間亦規劃了大面積的綠化園林。

本廣告涉及面積為建築面積。#上述價格限時限量限具體單位，截至2024年11月10日。本廣告所涉及的價格僅供參考，每套房價以政府相關部門批准及商品房買賣合同之價格為準。本廣告中相片經電腦合成及優化處理，僅供參考。本廣告中所有圖片、效果圖、文字及訊息僅供推廣介紹之用，不應視為要約，不應作為簽署商品房認購檔或買賣合同的前提或條件，亦不應視為商品房買賣合同的任何組成部分。本廣告提及之學校、校內相關的學制、學位、教育階段設置、運作模式及設施等，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為准。所有購入此項目之業主請向當地教育行政管理部門諮詢瞭解，各業主之子女可能並不包含入學資格，而且均須按正常入學手續申請，並沒有優先考慮或任何豁免等情況。本廣告資料未盡事宜，由和記黃埔地產（北京朝陽）有限公司負責解釋。



