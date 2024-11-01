長江實業集團京城矚目豪宅—北京•御翠園 76折驚喜價 客戶傾巢出動　爭奪限量50個精選單位 VIP優先認購日　萬人空巷　迫爆全場

香港 - 2024年11月1日 - 日前，位於北京東四環外的北京•御翠園項目驚喜開售，憑藉優越的地段、完善的生活配套、品味出眾的項目設計，北京•御翠園自開放查詢以來，一直備受市場關注，加上VIP優先專享的金秋震憾驚喜價加持，首批認購經已轟動京城樓市，掀起豪宅置業新熱潮。



VIP優先認購日客戶蜂擁而至，銷售中心擠得水洩不通。

現場成交踴躍 客戶信心滿滿



北京•御翠園首賣當日，銷售現場人頭湧湧，諮詢處水泄不通，是過去當地豪宅開售未曾出現過的情形。當天大量客戶參觀後即場成交，火熱程度實屬近期樓市罕見，引發覬覦東四環朝陽區的置業人士熱烈關注。如此出色的成績，無疑為2024年的北京奠下成功的一頁。北京•御翠園以準現樓的姿態登場，深得客戶的信任及肯定，也成為樓市可圈可點的明星盤。開賣當日，現場多位買家均表示對項目心儀已久，置業信心十足。



譚健旭表示，北京•御翠園銷售中心現場反應熱烈，火爆程度實屬近期罕見，徇眾要求已多番加推單位應市。

罕見矜貴地段 登場即成傳奇



北京•御翠園所處的東四環朝陽區，為北京CBD核心商務住宅區，毗鄰國貿、燕莎、麗都、三里屯等多個成熟商圈，擁有全北京難能可貴的便利與繁華；同時與新舊使館左右相鄰，多元文化在此融匯，更是眾多藝術文化產業園區的聚集地。矜罕尊貴的地段特質，早在規劃之初已被北京物業市場人士寄予厚望。此次熱銷現象，絕對是印證了市場的期待。



和記地產集團有限公司之董事（市場）兼董事（企業業務展）譚健旭（中）、總經理- 公共關係及推廣李惠明（左 ) 及總經理- 市場楊穎新（右） 。

寬闊空間體驗 高尚品位一脈相傳



作為長江實業集團旗下和記地產集團在北京匠心打造的豪宅項目，北京•御翠園延續了集團對豪宅的一貫標準。熱賣的高層觀景大宅，涵蓋建築面積約1,500平方呎及約1,990平方呎的兩款三房戶型，兩梯兩戶，南北通透。而此次同步推出的城市聯排，亦為市場中難得一見的臻品：建築面積約3,710平方呎，舉步連接室外綠意天地。首層樓高約13呎，讓陽光輕鬆灑進日常生活的各個角落。地庫挑高約22呎，空間倍感開揚寬敞。是次開售的優惠房源中，所有精選高層單位全屬逾千萬人民幣起的豪華大宅，而全部精選城市聯排均逾二千萬人民幣起的至尊府邸，彰顯尊貴風範，其罕貴及優越程度不言而喻。



北京•御翠園建築設計高貴典雅，不落俗套。

雄厚實力回饋市場 助力國家經濟發展



北京•御翠園此次推出的金秋震撼驚喜價，不僅充分突顯大型發展商的雄厚實力，以及龍頭企業的氣派及風範，亦在一定程度上顯示出以實力為根基、更靈活的定價自由度，此為大型發展商讓利給消費者的最大誠意。在北京多個置業新政策相繼落地、樓市正在回暖的市場情況下，選擇以此等優惠力度回饋買家，無疑也是對國家經濟健康發展的加油助力。業主的熱烈反應，正正展示和記地產集團的市場策略大獲成功。



北京•御翠園高層住宅樓距約260呎，住戶可享開揚景致。

滿足市場熱切需求 加速推新單位

和記地產集團有限公司之董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭宣佈：「為回應被點燃的市場熱情，北京•御翠園近期將加速推出售賣單位，並於10月31日至11月3日盛大公開發售。」與首輪開售相比，新推單位售價將逐步回升，預期將再度引爆北京豪宅市場。



本文中涉及面積為建築面積。 本文中相片經電腦合成及優化處理，僅供參考。房屋的交付標準為毛坯房，其中聯排/聯排府邸為低層住宅，其地下部分的規劃性質為庫房。本文中所有圖片、效果圖、文字及訊息僅供推廣介紹之用，不應視為要約，不應作為簽署商品房認購檔或買賣合同的前提或條件，亦不應視為商品房買賣合同的任何組成部分。本文未盡事宜，由和記黃埔地產(北京朝陽)有限公司負責解釋。

