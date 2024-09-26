長江實業集團北京•御翠園矚目面世

準現樓開售 引領新一浪豪宅熱潮

和記地產集團有限公司之董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）及總經理-公共關係及推廣李惠明（左）。

譚健旭展示以大面積高級石材建造的小區圍牆，盡顯氣派。

家居佈置圖

聯排府邸每棟均為北入門南向連接綠地的空間設計，舒適愜意。

香港 - 2024年9月26日 - 隨着北京推出多個置業新政策令樓市有望回暖的背景下，位於北京東四環外朝陽區的北京•御翠園項目旋即成為業界關注的焦點。該項目由長江實業集團旗下和記地產集團匠心打造，現以準現樓姿態盛大進軍市場，坐落於素有「CBD後花園」之稱的朝陽區黃金地段—朝青板塊，項目主打兩款產品，包括城市聯排府邸及觀景高層大宅，預計將掀起豪宅市場的入市熱潮。北京•御翠園作為朝陽區近年來難得一見的全新準現樓豪宅項目，其罕貴及優越程度不言而喻。尤其是聯排府邸，更是東四環區域難以再現和複製的優越項目。該項目不僅佔據城市中的繁華地段，在整體項目設計上同樣下足功夫。聯排府邸採用大面積高級石材外牆，搭配精緻的公共區域裝潢，營造出高尚奢華的居住格調；兩款戶型建築面積約3,710平方呎及約4,300平方呎，巧妙融合地上三層與地下一層的寬敞佈局，每棟均為北入門南向連接綠地的空間設計，以及五房兩廳四浴室的奢華配置；此外，以總面積約3,710平方呎的戶型為例，地上樓層面積約2,700平方呎，地下室面積約1,010平方呎，樓高約22呎，通過地下室預留的電動採光窗，可以享受到採光和通風。無論是從空間佈局、功能劃分還是細節處理上，都力求為住戶打造一個既舒適又實用的居住環境。此外，北京•御翠園也擁有難得的精緻園林景觀。聯排府邸每戶之間有植物隔離，將室外自然天地和私密居住空間巧妙銜接。整個園區的景觀規劃更以五重迎賓禮序鋪排，從別具氣派的門樓到入口廣場，再到中心會客花園和大宅間的園林景觀，每一處都展現了對住戶的細心與關懷。被譽為「CBD後花園」的朝青板塊是傳統的高尚生活區，配套完備成熟，交通便利，國際化資源高度集中。對項目充滿信心地表示：「目前很多買家都更趨於理性，希望買的物業都是在準現樓、甚至現樓的階段，這次北京•御翠園推出的時間正好在這個優勢之下，加上地段優越，相信必將成為京城泛CBD豪宅市場的新盤佳選。」北京•御翠園近日在內地多個主要城市展開宣傳及舉行推介會活動，包括北京、上海、廣州、深圳及東莞等，憑着對集團品牌的信心和對一線城市優質資產的認可，活動場場爆滿，出席推介會的客戶均對項目表示很大興趣。活動現場人頭攢動，一眾客戶即場深入了解項目模型及資料，同時互相交流分享，盛況空前的熱鬧場面再次印證北京•御翠園的市場熱度。交通：乘搭CA/CX客機住宿：長江集團旗下之五星級酒店 - 北京東方君悦大酒店（或同級酒店）行程：北京•御翠園項目、國貿、798藝術區、三里屯、朝陽大悦城及朝陽公園等匠心禮賓熱線：5662 0918具體航班、行程及酒店住宿等安排，將可能因應不同出發日期而有所變動，由和記黃埔地產（北京朝陽）有限公司負責補充說明，具體品鑑之旅參與條件及費用詳情請致電禮賓熱線查詢。本廣告中涉及面積為建築面積。房屋的交付標準為毛胚房。本廣告內之圖片經電腦合成及優化處理，僅供參考。其中聯排／聯排府邸為低層住宅，其地下部分的規劃性為庫房。本廣告內所有圖片、效果圖、文字及訊息僅作為推廣介紹之用，不應視為任何要約，亦不應視為商品房買賣合同任何構成部分，一切均以政府部門最終審批及／或實際交付使用時的情況為准。本廣告未盡事宜，由和記黃埔地產(北京朝陽)有限公司負責解釋。銷售顧問︰和記地產代理（東惠）有限公司。