長江實業集團北京•御翠園首批50個精選單位以金秋震撼驚喜價發售

引領高端置業新風尚

和記地產集團有限公司之董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右），總經理-公共關係及推廣李惠明（左一）及總經理-市場楊穎新（左二）宣佈北京•御翠園之金秋驚喜價*，甚為震撼。

北京•御翠園城市聯排府邸，空間偌大，氣派不凡。

北京•御翠園高層豪華三房大宅建築面積約1,990平方呎之單位，擁近700平方呎客飯廳，氣派盡顯。

北京•御翠園高層精英三房單位空間寬敞，住戶能充分利用室內每吋空間。

香港 - 2024年10月24日 -由長江實業集團旗下和記地產集團匠心打造的高級豪宅項目——北京•御翠園，在北京多個購房新政落地、樓市有望回暖的背景下，成為業界關注焦點。項目座落於素有「CBD後花園」美稱的朝陽區朝青版塊優越地段，現以準現樓姿態推出城市聯排府邸及觀景高層大宅兩大產品，即只需1,070萬人民幣起（現時限量限具體單位）便可遷居朝青板塊豪邸，預計將引領新一輪高端置業風潮。在當前北京東四環區域二手房價高企，需求持續殷切的市場環境下，北京•御翠園這次以令人心動的金秋驚喜價入市，為追求品質生活的高端買家帶來難得的置業良機。此次限時限量限具體單位推出的首批城市聯排府邸建築面積約3,710平方呎的精選單位售價2,620萬人民幣起；觀景高層大宅方面，建築面積約1,500平方呎的精英三房精選單位售價1,070萬人民幣起，建築面積約1,990平方呎的豪華三房精選單位售價1,390萬人民幣起。和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭先生表示北京•御翠園萬眾期待，反應熱烈，預期一週內開售。上述驚喜價限時限量限具體單位，截至2024年10月31日止。北京•御翠園作為朝青板塊近年來難得一見的全新高端準現樓住宅項目，所有精選高層單位全屬逾千萬人民幣起的豪華大宅，而全部精選城市聯排均為逾二千萬人民幣起的聯排府邸，其稀缺性和穩健性不言而喻。尤其是首批推出的聯排府邸，更是東四環區域難以再現和複製的產品。項目不僅選址優越，在產品設計上更是精雕細琢，力求打造舒適宜居的高品質生活空間。聯排府邸外立面採用大面積高級石材，搭配精緻考究的公共區域裝修，彰顯非凡品味與尊貴風範。聯排府邸有兩款戶型設計，巧妙融合地上三層與地下一層的寬敞佈局，每棟均為北向入門南向連接户外綠地的優越空間，並配以五房兩廳四衞的尊貴格局，滿足高端住戶對生活品質的極致追求。御翠園首批推出的聯排府邸精選單位，綜合價值比目前北京眾多在售的大平層更具優勢，實現大平層的價格、聯排的享受！觀景高層大宅方面，項目主推兩款三房戶型，兩梯兩戶的設計兼顧便捷與私隱度。其中約1,990平方呎豪華三房戶型的實用率部分高達82%，更擁有近700平方呎、闊度達約17呎的超巨型客飯廳，在主流地產市場實屬罕見。值得注意的是，高層住宅擁有超過260呎的開闊樓距，讓每戶享有更好視野及採光。另外，約1,500平方呎的精英三房户型，空間偌大、靈活實用，滿足一眾CBD菁英人群的個人化居住需求。譚健旭先生對項目充滿信心，他表示：「目前很多買家更趨於理性，希望購買準現樓甚至現樓，這次北京•御翠園的推出恰逢其時，再配合這次的金秋驚喜價，相信必將成為京城泛CBD高端地產市場的新盤優選。」免責聲明: 本文中涉及面積為建築面積。本文所涉及的價格僅供參考，每套房價以政府相關部門批準及商品房買賣合同之價格為準，*上述金秋震撼驚喜價限時限量限具體單位，有效期截至2024年10月31日止。本文內之圖片經電腦合成及優化處理，僅供參考。本文內所有圖片、效果圖、文字及訊息僅作為推廣介紹之用，不應視為任何要約，亦不應視為商品房買賣合同任何構成部分，一切均以政府部門最終審批及／或實際交付使用時的情況為准。其中聯排／聯排府邸為低層住宅，其地下部分的規劃性為庫房。房屋的交付標準為毛胚房。本文未盡事宜，由和記黃埔地產(北京朝陽)有限公司負責解釋。