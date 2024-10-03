長江實業集團北京•御翠園　純大宅風範

萬眾期待 快將發售

和記地產集團有限公司之董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）及總經理-公共關係及推廣李惠明（左）。

CBRE劉煥麗(右)表示，北京•御翠園作為一個佔據「天時地利人和」的國際性樓盤，毫無疑問，注定是一個成功的項目。

北京•御翠園聯排府邸建築高貴典雅，不落俗套。

譚健旭表示為配合尊貴客戶，已推出一系列尊貴品位生活活動，包括紅酒及雪茄品鑑會、經濟論壇等。

北京・御翠園專屬品鑑之旅



交通: 乘搭CA/CX 客機

住宿: 長江集團旗下之五星級酒店-北京東方君悅大酒店(或同級酒店)

行程: 北京・御翠園項目、國貿、798藝術區、三里屯、朝陽大悅城及朝陽公園等

匠心禮賓熱線：5662 0918



具體航班、行程及酒店住宿等安排，將可能因應不同出發日期而有所變動，和記黃埔地產(北京朝陽)有限公司保留最終決定權，具體品鑑之旅參與條件及費用詳情請查詢禮賓熱線。



香港 - 2024年10月3日 - 過去幾天多項促進經濟及房地產的利好政策出台，長江實業集團隆重宣佈，旗下和記地產集團位於北京的大型住宅項目 北京・御翠園，將於北京、香港及內地其他主要城市，以及多個國際都會啟動「獻禮全球」宣傳活動，向全球各地買家介紹此市場翹首以待的項目，為即將開售做準備，相信 北京・御翠園將成為國際高端地產市場的焦點。全球最大的國際房地產顧問公司之一CBRE世邦魏理仕華北區董事總經理劉煥麗認為房子的價值，一直都是由地段及品質決定的。就北京市場來說，朝陽公園為原點，向東輻射三公里，是北京東部傳統的富人區。這裡匯聚了棕櫚泉、公園大道、星河灣等一眾國際知名豪宅，即使十多年過去了，二手房單價仍然維持在每平方米約人民幣11-12萬左右，是北京最經得起時間檢驗的黃金版圖。CBRE劉煥麗補充：「這裡坐擁先進的城市規劃、稀缺的公園資源，更借助CBD發展的強勁東風，以及臨近首都機場的先決條件，一直受到高淨值人群、商務精英們的關注與熱捧。」她續說， 北京・御翠園，作為區域內十多年來難得的新項目，佔據黃金地段，精英圈層匯聚並擁有稀缺聯排，將於近期啟動全球宣傳計劃，這樣一個佔據「天時地利人和」的國際性樓盤，毫無疑問，注定是一個成功的項目。北京・御翠園主打兩款產品，包括建築面積約3,710平方呎及約4,300平方呎的城市聯排府邸，及建築面積約1,500平方呎及約1,990平方呎的觀景高層大宅。在房地產構建當中，地段因素向來與配套相輔相成。優秀的區域條件也令北京・御翠園的生活配套及設施更趨完美，充分演繹了「買樓就是買未來」的投資理念。購物與娛樂方面，項目鄰近朝陽大悅城、萬象匯、達美中心等多個高級大型購物中心，為住戶提供多元化的選擇。此外，匯聚國際品牌與時尚潮流商品的旗艦式購物商場萬象城亦在興建之中，讓居民享受更方便及更具品味的生活體驗。北京・御翠園附近名校林立，包括星河實驗小學、國美家園小學、北京二中朝陽分校等，為下一代的成長提供優秀資源及培育。項目亦鄰近多間國際學校，滿足國際化教育需求，助孩子快樂成長。醫療方面，項目鄰近多家知名醫療機構如民航總醫院、和睦家康復醫院等，為居民提供全方位的醫療設施。「北京・御翠園周邊生活配套完善成熟，交通便利，更難得的是，項目被多個公園環抱，剛好在繁華與寧靜中取得平衡。」表示。 北京・御翠園四周生態環境優越，南側緊鄰姚家園公園、東側一路之隔是朝陽體育中心，北側及西側分別為東風公園與朝陽公園，為居民提供充裕的休閒空間和清新的大自然氧吧。在繁忙的都市生活中，享有如此寬闊的綠色天地，絕對能令身心得到極大放鬆。據悉， 北京・御翠園已全面開放示範單位及可預約實景參觀。發展商近日計劃安排Rolls-Royce或Bentley名車乘載客戶前往 北京・御翠園示範單位及項目小區，參觀現場實景，盡顯尊貴。從品牌到產品細節，從便捷的交通網絡到優越的區域配套，北京*御翠園勢必成為京城的豪宅指標，以及買家的置業優選。本廣告涉及面積為建築面積。房屋的交付標準為毛胚房。其中聯排／聯排府邸為低層住宅，其地下部份的規劃性為庫房。本廣告之圖片經電腦合成及優化處理，僅供參考。本廣告內所有圖片、文字及訊息僅作為推廣介紹之用，不應視為任何要約，亦不應視為商品房買賣合同任何構成部份，一切應以政府部門最終審批及/或實際交付使用時的情況為准。本廣告提及之學校、校內相關的學制、學位、教育階段設置、運作模式及設施等，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為准。所有購入此項目之業主請向當地教育行政管理部門諮詢瞭解，各業主之子女可能並不包含入學資格，而且均須按正常入學手續申請，並沒有優先考慮或任何豁免等情況。本廣告未盡事宜，由和記黃埔地產(北京朝陽)有限公司負責解釋。銷售顧問︰和記地產代理（東惠）有限公司。