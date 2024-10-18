長江實業集團北京•御翠園　CBD後花園　純大宅風範

萬眾期待 即將開售

和記地產集團有限公司之董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）及總經理-公共關係及推廣李惠明（左）。

聯排府邸之空間設計，可隨業主個性發揮。

部分1,990平方呎戶型的實用率高達82%，業主可用盡每吋空間，盡情規劃多功能家居佈局。

聯排府邸之地庫能容納多元興趣喜好，例如健身室、紅酒窖或雪茄房等。

北京•御翠園專屬品鑑之旅



交通：乘搭CA/CX 客機



住宿：長江集團旗下之五星級酒店-北京東方君悅大酒店（或同級酒店）



行程：北京•御翠園項目、國貿、798藝術區、三里屯、朝陽大悅城及朝陽公園等



匠心禮賓熱線：5662 0918



具體航班、行程及酒店住宿等安排，將可能因應不同出發日期而有所變動，和記黃埔地產(北京朝陽)有限公司保留最終決定權，具體品鑑之旅參與條件及費用詳情請查詢禮賓熱線。



香港 - 2024年10月18日 - 近來，北京振興樓市的新政策可說空前積極，這些政策既滿足合理住屋需求，亦能提升市場信心及刺激市場交投，對促進地產市場健康發展絕對起到推動作用。如果項目是由具備雄厚實力的發展商開發的「準現樓」，且為區內罕有的大宅產品，所有生活配套亦已眼見為實完善成熟，加上最近的利好政策，相信現時必是買家置業的黃金時機。在北京各大區域中，地段位於東四環和東五環之間、素有「CBD後花園」之稱的朝陽區擁有明顯優勢：朝陽區屬於少有靠近CBD的大型高級住宅區，除了道路網絡發達，地下鐵路交通亦非常方便。加上購物中心、超級市場、學校、醫院、公園等覆蓋全區，城市的便利結合完備的生活配套，讓朝陽區成為不可多得的優質生活區。如此炙手可熱的地段，新盤面世絕對可以為區內的物業供應帶來正面刺激，當中由長江實業集團旗下和記地產集團開發的北京•御翠園，憑藉高品質及準現樓優勢，早已受到區內外不少買家的高度關注。表示：「現時的買家普遍更趨審慎理性，傾向購買準現樓，北京•御翠園的推出正切合當下的市場需求。我們所有單位均已達到準現樓標準，大大提升買家的信心，消除買家對交樓風險的疑慮，這是我們的一大優勢。」北京•御翠園整體佔地面積近108萬平方呎，項目涵蓋聯排府邸及高層住宅。聯排府邸主戶型的建築面積約3,710平方呎，建築為地上三層地下一層，大面積的高級石材外牆及裝潢精緻的公共空間，鑄造出高尚的建築氣派，盡顯豪宅風範。高層住宅設有兩款三房戶型，建築面積分別約1,500平方呎及約1,990平方呎，兩梯兩戶的設計兼具便捷及高私隱度的特點。整體房間南北通透，確保採光充足及通風流暢。高層住宅之間逾260呎寬闊的樓距，更讓住戶能夠盡享開揚的景觀視野。除了精心設計的戶型，北京•御翠園的公共空間同樣優越。社區採用人車分流設計，確保住戶出入既安全又方便。景觀設計以歐洲新古典主義風格為主題，亦於多處行人路兩旁種植了早園竹，形成竹林小徑，完美塑造三季有花四季有景的園林意境。據悉，北京•御翠園已全面開放示範單位及接受實景參觀預約。由品牌到項目細節，便捷的交通網絡到優越的區域配套，北京•御翠園將為住戶締造獨特及時尚優雅的宜居生活方式，勢必成為市場近年罕見的匠心力作，以及各地買家的京城置業佳選。本廣告涉及面積為建築面積。房屋的交付標準為毛坯房。本廣告之圖片經電腦合成及優化處理，僅供參考。其中聯排／聯排府邸為低層住宅，其地下部份的規劃性為庫房。本廣告內所有圖片、文字及訊息僅作為推廣介紹之用，不應視為任何要約，亦不應視為商品房買賣合同任何構成部份，一切應以政府部門最終審批及/或實際交付使用時的情況為準。本文提及之學校、校內相關的學制、學位、教育階段設置、運作模式及設施等，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為准。所有購入此項目之業主請向當地教育行政管理部門諮詢瞭解，各業主之子女可能並不包含入學資格，而且均須按正常入學手續申請，並沒有優先考慮或任何豁免等情況。本廣告未盡事宜，由和記黃埔地產(北京朝陽)有限公司負責解釋。