長江實業集團匠心之作 - 北京•御翠園 強勁銷情帶動樓市升溫

香港 - 2024年11月15日 - 位於北京東四環外的北京•御翠園自開售以來，極速熱爆豪宅市場，並以勢不可擋的銷情，持續成為北京樓市熱話。憑藉優越地段、完善配套、品味出眾的項目設計、及準現樓形式發售等眾多優勢，加上「真金白銀」的重量級優惠，令北京•御翠園備受市場青睞。



和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（中）、總經理- 公共關係及推廣李惠明（左）及總經理- 市場楊穎新（右）。

雄厚實力回饋市場 為回暖樓市注入新活力

10⽉底以來，國家積極推出一籃子增量政策，配合存量政策，推動經濟持續回升向好，有效提升市場信心，增強發展動力。國家稅務總局最新發佈的增值稅發票資料顯示，10月份北京二手樓市相當活躍，二手樓銷售收入按年增長達11%。



譚健旭表示，北京•御翠園銷情火爆，徇眾要求已多番加推單位應市。

增量政策的「重頭戲」更於11月初接連登場。11月8日下午，全國人大常委會辦公廳舉行新聞發佈會，明確增加地方政府債務限額6萬億元人民幣，用於置換存量隱性債務。財政部部長於會議上透露，目前支持地產市場健康發展的相關稅收政策已按程序報批，將於近期推出。



在市場氣氛穩步回暖的背景下，備受關注的豪宅新盤北京•御翠園以空前優惠力度入市，自然對買家帶來龐大的吸引力。首賣當日，銷售現場火爆程度屬豪宅開售以來很久未曾出現過的情況，也是近期樓市的罕見現象。



北京•御翠園的高層南北樓距超過260呎，樓與樓之間亦規劃了大面積的綠化園林。

完善生活配套 備受精英追捧

北京•御翠園所處的東四環朝陽區為北京CBD核心商務住宅區，毗鄰國貿、燕莎、麗都、三里屯等多個成熟商圈，坐擁北京最頂尖的便利與繁華。項目附近休閒設施林立，從項目南門步行約300米即達年底開通的地鐵3號線姚家園站；項目西側1.3公里為高鐵朝陽站、從項目向東出發，距離機場第二高速入口不到2公里，直通首都國際機場。周邊更雲集北京二中朝陽學校、耀中國際學校等眾多優質教育資源。憑着優越的地理位置及完善的配套，早在規劃之初已被北京樓市人士寄予厚望，今次熱銷絕對印證了市場的期待。



寬闊空間體驗 高尚格調一脈相傳

作為香港長江實業集團旗下和記地產集團在北京匠心打造的豪宅項目，北京•御翠園延續了集團對豪宅的一貫標準，主打城市聯排府邸及觀景高層大宅兩種戶型。城市聯排建築面積約3,710平方呎，售價由2,820萬元人民幣起*；觀景高層大宅包括兩款間隔，分別為建築面積約1,500平方呎的精英三房單位，售價由1,120萬元人民幣起*；以及建築面積約1,990平方呎的豪華三房單位，其售價則由1,420萬元人民幣起*，當中其約700平方呎的巨型客飯廳，可按個人喜好靈活設計，更可打造雪茄廳等設計，與家人及朋友盡情歡聚難忘時光。



和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「事實上，北京•御翠園的亮眼『戰績』，不僅充分突顯大型發展商的雄厚實力與氣派風範，也在一定程度上顯示出其以實力為根基、更靈活的定價自由度。不得不說，項目的熾熱銷情，進一步帶動了樓市氣氛升溫，為北京高端住宅市場注入了一股新的活力。」



為感謝各界支持，北京•御翠園特別舉辦「感恩回饋優惠活動」，加推精選單位，買家可獲專屬特別禮遇。



譚健旭宣佈，為感謝各界支持，本週末將舉行感恩嘉年華以回饋客戶。

本文涉及面積為建築面積。*上述價格限時限量限具體單位，截至2024年11月17日。本文涉及的價格僅供參考，每套房價以政府相關部門批准及商品房買賣合同之價格為准。本文內相片經電腦合成及優化處理，僅供參考。本文內所有圖片、效果圖、文字及訊息僅供推廣介紹之用，不應視為要約，不應作為簽署商品房認購檔或買賣合同的前提或條件，亦不應視為商品房買賣合同的任何組成部分。本文提及之學校、校內相關的學制、學位、教育階段設置、運作模式及設施等，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為准。所有購入此項目之業主請向當地教育行政管理部門諮詢瞭解，各業主之子女可能並不包含入學資格，而且均須按正常入學手續申請，並沒有優先考慮或任何豁免等情況。本文資料未盡事宜，由發佈者予以補充說明。本文涉及內容由和記黃埔地產（北京朝陽）有限公司負責解釋。

