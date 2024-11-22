長江實業集團匠心之作 - 北京•御翠園　頂流紅盤熱銷全城　銷情強勁　榮膺三冠王　京城樓市升溫

香港 - 2024年11月22日 - 位於北京東四環外的北京•御翠園自矚目開售以來，極速熱爆豪宅市場，根據專業地產媒體「京樓銷售排行榜」資料#，於最新一週（2024年11月11日至17日）的北京樓市成交排名中，北京•御翠園以亮眼成績榮膺三冠王，包括位列住宅（普通住宅+別墅）市場成交金額榜首，以及分別於普通住宅成交金額及別墅市場成交金額中摘冠，並以勢不可擋的銷情，持續成為北京樓市熱話。



譚健旭表示，北京•御翠園受到來自全國各地的買家追捧，買家全屬高端精英層，包括世界500強美國大企業集團總裁、金融業高級管理層等；也有本地企業家連買多套豪華三房，而眾多北京本地高端家庭的父母亦選擇北京•御翠園作為子女將來的「婚房」。由此可見項目在北京高端住宅市場的受歡迎程度。

雄厚實力回饋市場 為回暖樓市注入新活力

10月底以來，國家積極推出一籃子政策，推動經濟持續回升向好，有效提升市場信心，增強發展動力。增量政策的「重頭戲」更於11月初接連登場 — 增加地方政府債務限額6萬億元人民幣，用於置換存量隱性債務，另支持地產市場健康發展的相關稅收政策也將於近期推出。



和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（中）、總經理-公共關係及推廣李惠明（左）及總經理-市場楊穎新（右）。

在市場氣氛穩步回暖的背景下，備受關注的豪宅新盤北京•御翠園，以空前優惠力度入市，自然對市場造成巨大的吸引力。首賣當日，銷售現場火爆程度實屬近期樓市罕見。



建築面積約1,990平方呎之豪華三房單位擁有巨型客飯廳，適合愛熱鬧的業主款待親朋好友。

完備生活配套 備受精英追捧

北京•御翠園所處的東四環朝陽區為北京CBD核心商務住宅區，毗鄰國貿、燕莎、麗都、三里屯等多個成熟商圈，坐擁北京最頂尖的便利與繁華。從項目南門步行約300米即達年底開通的地鐵3號線姚家園站；項目西側1.3公里為高鐵朝陽站；從項目向東出發，距離機場第二高速入口不到2公里，直通首都國際機場。周邊更雲集北京二中朝陽學校、耀中國際學校等眾多優質教育資源。憑藉優越地段、完善配套、眼見為實的準現樓形式發售等眾多優勢，加上「真金白銀」的重量級優惠，難怪北京•御翠園備受市場青睞。



聯排府邸坐北向南，舒適宜居。

寬闊空間體驗 高尚格調一脈相傳

作為長江實業集團旗下和記地產集團在北京匠心打造的豪宅項目，北京•御翠園主打城市聯排及觀景高層大宅兩種戶型。城市聯排建築面積約3,710平方呎，總價由2,820萬元人民幣起*；觀景高層大宅包括兩款間隔，分別為建築面積約1,500平方呎的精英三房單位，總價由1,120萬元人民幣起*；以及建築面積約1,990平方呎的豪華三房單位，總價由1,420萬元人民幣起*，當中約700平方呎的超巨客飯廳，既可打造成雪茄廳，亦可按個人喜好靈活設計，締造更多家庭娛樂及朋友歡聚的難忘時光。



和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示：「事實上，北京•御翠園的亮眼『戰績』，不僅充分突顯大型發展商的雄厚實力與氣派風範，也在一定程度上顯示出其以實力為根基、更靈活的定價自由度。不得不說，項目的熾熱銷情，進一步帶動了樓市氣氛升溫，為北京高端住宅市場注入了一股新的活力。」



#此處別墅市場數據為第三方機構採集的我司聯排銷售數據，我司聯排產品為低層住宅，非別墅。*上述價格限時限量限具體單位，截至2024年11月24日。本文涉及的價格僅供參考，每套房價以政府相關部門批准及商品房買賣合同之價格為準。本文涉及面積為建築面積。本文內相片經電腦合成及優化處理，僅供參考。本文內所有圖片、效果圖、文字及訊息僅供推廣介紹之用，不應視為要約，不應作為簽署商品房認購檔或買賣合同的前提或條件，亦不應視為商品房買賣合同的任何組成部分。本文提及之學校、校內相關的學制、學位、教育階段設置、運作模式及設施等，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。所有購入此項目之業主請向當地教育行政管理部門諮詢瞭解，各業主之子女可能並不包含入學資格，而且均須按正常入學手續申請，並沒有優先考慮或任何豁免等情況。本文資料未盡事宜，由發佈者予以補充說明。本文涉及內容由和記黃埔地產（北京朝陽）有限公司負責解釋。

