長江實業集團大灣區又一巨獻 東莞•海逸豪庭　山、湖、高爾夫　港人輕奢生活 購高層洋房贈價值約¥13,500高爾夫大禮包*

香港 - 2024年10月10日 - 東莞•海逸豪庭是位於CBD旁優越地段，享有獨一無二專屬山、湖、高爾夫景緻的高端住宅。項目佔地約7,000畝，兩面環山，俯瞰湖景，配備27洞國際錦標級高爾夫球場—海逸高爾夫球會，成為港人大灣區低密度物業優選，備受買家追捧。



和記地產集團有限公司之董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右），總經理一公共關係及推廣李惠明（左一）及總經理一市場楊穎新（左二）

隨着粵港澳大灣區融合，東莞已成為高科技的創新型城市。2023年，東莞GDP突破萬億元人民幣，人均GDP達10.934萬元人民幣。東莞的蓬勃發展，除了源於當地深厚的製造業基礎外，還受惠於華為、OPPO、VIVO、大疆等各大高新技術企業的進駐，為東莞的飛速發展注入源源不絕的動力。



項目內更有精選疊墅，挑高客廳盡顯奢華氣派

項目臨近約7,000畝的橫崗水庫，坐擁水濂山森林公園、同沙生態園、大嶺山森林公園、東莞植物園等自然景觀，部分單位更可眺望約2,000畝青翠的海逸高爾夫球場，空氣清新，是度假與退休生活的佳選。更重要的是，位於東莞市內的東華醫院已納入香港「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫療機構名單，合資格的香港長者可使用醫療券支付醫療費用^。



項目含多個大型會所配套，現購房更可享高爾夫大禮包

多元化戶型選擇 設計實用功能性高

東莞•海逸豪庭為城中珍罕的高端品味豪宅地標項目，樓層設計兩梯四伙，主要戶型為建築面積約69至125平方米（742至1,345平方呎）的兩房至四房精品高層洋房，售價約100萬元人民幣起，多元的戶型選擇迎合不同用家需求。各戶型功能齊備，佈局細緻，間隔方正實用，採光度極佳，為客戶打造輕奢時尚的品味空間，是城市精英的不二之選。現購買高層洋房，即贈送每戶價值約13,500元人民幣的高爾夫購房大禮包*，優惠限時限量，名額有限，有效期至2024年10月31日。



東莞•海逸豪庭項目現場實景

和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭先生對項目充滿信心並表示：「東莞發展勢頭強勁，華為、OPPO、VIVO、大疆等高新技術企業的進駐，創造了廣闊的就業和創業機會。東莞•海逸豪庭位於東莞CBD旁，地段優越，生活娛樂設施一應俱全，交通便捷，且周邊學校林立，是優質生活的佳選。」



東莞•海逸豪庭：坐擁山、湖、高爾夫的精英府邸

海逸豪庭傲踞別具發展優勢的粵港澳大灣區樞紐地帶，毗鄰東莞國際商務區，與香港和澳門僅一水之隔，從東莞到香港，交通網絡四通八達，高鐵、城際鐵路和城市鐵路運輸交匯。乘搭廣深港高鐵，從虎門高鐵站到香港西九龍站只需約40分鐘。另外，從虎門高鐵站到項目地段，車程僅約20多分鐘，住戶可盡享港莞雙城互通的無界生活。



項目約5公里範圍內，匯集適合各年齡階段入讀的學校和李永波國家羽毛球訓練基地。項目內更設有東莞市海逸幼稚園及海逸外國語學校，為子女由幼稚園至高中階段建構一條龍的優質教育之路。在購物休閒娛樂方面，項目鄰近國貿商圈、西平商圈及厚街萬達商圈三大商圈，各式餐廳林立，還有山姆會員商店（即將開業）及東莞迎賓館等。項目還重磅打造四大豪華會所：御峰會所、尊萃會、海逸運動中心及尚都薈，住戶可一站式輕鬆享受吃喝玩樂與購物之便利。此外，在東莞市濱海灣新區設有東莞濱海灣港澳青年之家創新創業基地，為香港年輕人提供創業發展機會。





免責條款：

本廣告中所提及的面積均為建築面積。本廣告中所有圖片及文字介紹僅作宣傳、推廣使用，不應視作任何要約，亦不應視為任何買賣合同或房屋租賃合同的任何組成部分，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準，客觀情況以實地呈現為準。所有購入此項目之業主請向當地教育行政管理部門諮詢瞭解具體情況，各業主之子女可能並不包含入學資格，而均須按正常入學手續申請，並沒有優先考慮或任何豁免等情況。^資料來源：香港特別行政區政府新聞公報《政府公布「長者醫療券大灣區試點計劃」醫療機構名單》。*本廣告中所提及的價值約人民幣13,500元之高爾夫購房大禮包（只限香港人）含價值約人民幣8,500元高爾夫練習場家庭年卡以及價值約人民幣5,000元京東購物卡，價值約人民幣25,920元之高爾夫購房大禮包（只限香港人）含價值約人民幣8,500元高爾夫練習場家庭年卡、價值約人民幣12,420元高爾夫訓練課程以及價值約人民幣5,000元京東購物卡，優惠限時限量，名額有限，有效期至2024年10月31日。本廣告未盡事宜由東莞冠亞環崗湖商住區建造有限公司予以補充說明，特此聲明。東莞商房預證字第202200026號。銷售顧問：和記地產代理（東惠）有限公司





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