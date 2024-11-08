長江實業集團大灣區矚目傑作 東莞•海逸豪庭盡擁山．湖．高爾夫墅居生活

港人置業專享價值¥25,920高爾夫非凡禮遇*

和記地產集團有限公司之董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右），總經理一公共關係及推廣李惠明（左一）及總經理一市場楊穎新（左二）

精選疊墅，挑高客廳，氣派不凡

花園疊墅建築典雅瑰麗，彰顯不凡氣派

香港 - 2024年11月8日 - 東莞•海逸豪庭是位於CBD旁優越地段，享有獨一無二專屬山．湖．高爾夫景緻的高級住宅。項目佔地約7,000畝，兩面環山，俯瞰湖景，配備27洞國際錦標級高爾夫球場—海逸高爾夫球會，成為港人在大灣區的低密度物業優選，備受買家追捧。隨着粵港澳大灣區融合，東莞已成為創新型高科技城市。經廣東省統計局統一核算，2023年東莞GDP已突破萬億元人民幣，人均GDP達10.934萬元人民幣。東莞的蓬勃發展，除了源於當地深厚的製造業基礎外，還有各大高新技術企業包括華為、OPPO、VIVO、大疆等的進駐，為東莞的極速發展注入源源不絕的動力。項目臨近約7,000畝的橫崗水庫，坐擁水濂山森林公園、同沙生態園、大嶺山森林公園、東莞植物園等，部分單位可眺望約2,000畝的青翠海逸高爾夫球場，屬度假與退休生活的理想之選；更重要是位於東莞巿內的東華醫院，已納入香港「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫療機構名單，合資格的香港長者已可在該醫院使用醫療券支付費用^。（^資料來源：香港特別行政區政府新聞公報《政府公布「長者醫療券大灣區試點計劃」醫療機構名單》）東莞•海逸豪庭為城中珍罕的高品味豪宅地標項目，精心築造背山面湖的優質別墅區。全新一期疊墅依山而建，高低錯落，湖景就在眼前，加上超低密度、超高綠化率及超大面積的綠化公園，是目前市場最為稀缺的山湖疊墅。現正熱賣中的花園疊墅，建築面積約1,356至1,937平方呎，戶型南北通透，方正實用，動靜空間分區清晰。下疊專享獨立花園、地下室空間以及地下專屬車位；上疊客廳挑高約5.6米，更有專屬地下車位、私家花園及頂層天台，彰顯奢華氣派。售價約人民幣295萬元起，豪華墅居生活輕鬆入手。現購買花園疊墅更贈送每戶價值約人民幣25,920元的高爾夫球購房大禮包*（優惠限時限量，名額有限），海逸豪庭花園疊墅反應熱烈，現優惠有效期延長至2024年11月30日。和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭先生對項目充滿信心並表示：「東莞•海逸豪庭位於東莞CBD旁，地段優越，且山湖景觀資源豐富，配套更包括高爾夫球場和學校，在東莞可謂獨一無二，是粵港澳大灣區豪宅市場的新盤佳選。」海逸豪庭傲踞發展優勢的粵港澳大灣區樞紐地帶，毗鄰東莞國際商業區（CBD），與香港和澳門僅一水之隔，從東莞到香港，高鐵、城際鐵路和城市鐵路運輸便利交匯，交通網絡四通八達。乘搭廣深港高鐵，只需約40分鐘，即可從虎門高鐵站抵達香港西九龍站。另外，從虎門高鐵站到達項目地段，車程僅約20多分鐘（百度地圖顯示），住戶可輕鬆盡享港莞雙城互通的無界生活。海逸豪庭重磅打造四大豪華會所，包括御峰會所、尊萃會、海逸運動中心及尚都薈，擁有室內外泳池、健身室、籃球場、桌球室、瑜伽室及會所餐廳等，設備齊全，讓住戶盡情享受休閒娛樂、運動鍛鍊及精緻餐飲等多姿多彩的生活體驗。同時，項目更擁有約2,000畝的27洞國際錦標級高爾夫球場—東莞海逸高爾夫球會，同時設有高爾夫球學院、27條有蓋練習場球道及亞洲其中一個最大的推桿練習果嶺。在項目約5公里範圍內，匯集了涵蓋不同年齡階段的學校，項目內更配有東莞市海逸幼稚園及海逸外國語學校，提供幼稚園至高中一條龍精英教育。購物休閒娛樂方面，三大商圈就在毗鄰，包括國貿商圈、西平商圈及厚街萬達商圈，餐廳商店林立，更有山姆會員商店及東莞迎賓館等，住戶可一站式享受吃喝玩樂與購物的無比便利。免責條款：本廣告中所提及的面積均為建築面積。本廣告中所有圖片及文字介紹僅作宣傳、推廣使用，不應視作任何要約，亦不應視為任何買賣合同或房屋租賃合同的任何組成部分，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準，客觀情況以實地呈現為準。所有購入此項目之業主請向當地教育行政管理部門諮詢瞭解具體情況，各業主之子女可能並不包含入學資格，而均須按正常入學手續申請，並沒有優先考慮或任何豁免等情況。本廣告中所有有關會所設施之資料僅供參考，日後可能因實際需要而作出更改，不應視為任何要約或構成合約其中一部分，一切均以政府有關部門最終審批及實際交付使用時的情況為準。*本廣告中所提及的價值約人民幣25,920元之高爾夫購房大禮包含價值約人民幣8,500元高爾夫練習場家庭年卡、價值約人民幣12,420元高爾夫訓練課程以及價值約人民幣5,000元京東購物卡（優惠限時限量，名額有限），海逸豪庭花園疊墅反應熱烈，現優惠有效期延長至2024年11月30日。前述贈送安排只限於持有香港永久性居民身份證及居民身份證的成年購房人士。本廣告未盡事宜由東莞冠亞環崗湖商住區建造有限公司予以補充說明，特此聲明。東莞商房預證字第202200026號。東莞•海逸豪庭港人專屬品鑒之旅 禮賓熱線：6081 6963 具體品鑒之旅參與條件及費用等詳情請致電禮賓熱線查詢。