長江實業集團旗艦住宅項目瀧珀 ── 港人大灣區置業首選

港人專享「置業易付款計劃」 ¥38萬起輕鬆擁有灣區安樂窩 月供僅約¥1,500起

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）及和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）展示惠州瀧珀震撼優惠價及付款方法。

首批單位限時優惠

精緻一房

建築面積約550呎

售價約¥38萬起

豪華兩房

建築面積約837呎

售價約¥51萬起

港人灣區置業易20%首期輕鬆付款計劃

安居樂90天付款

成交金額20%

簽訂買賣合約當天支付

成交金額80%

簽訂買賣合約90天內支付

置輕鬆180天付款

成交金額20%

簽訂買賣合約當天支付

成交金額80%

簽訂買賣合約180天內分五次支付



譚健旭表示瀧珀位於深圳都市圈核心地段惠州，為區內罕有由香港發展商構建的大型住宅項目，提供多層複式單位（五層高）及高層住宅單位。瀧珀擁有區內罕有尊貴住客會所，動靜設施齊備，當中包括大型園林式泳池、健身室、乒乓球室及瑜伽室等。（示意圖，僅供參考）

瀧珀擁有區內罕有尊貴住客會所，多項設施包括如圖中的大型園林式泳池。（效果圖）

香港 - 2024年10月25日 - 長江實業集團旗下和記地產集團於深圳都市圈的旗艦住宅項目── 瀧珀，憑藉香港發展商的信心保證及超值價格，成為港人大灣區置業新寵。作為備受市場矚目的大型住宅，瀧珀雄踞惠州澳頭沃爾瑪（Walmart）商圈，準現樓單位售價僅¥38萬起，月供低至約¥1,500起，可謂性價比十足的灣區優質住宅物業。受惠於大灣區發展規劃，毗鄰香港的惠州與其他灣區城市共享交通及經濟發展機遇，加上天然資源豐富，惠州已成為名副其實的宜居、宜業、宜遊的優質生活之都。再者，由於物價親民，惠州的生活成本與香港有明顯距離，對港人買家而言，當地樓價極具吸引力。港人希望擁有一個理想安樂窩，不再遙不可及。無論是退休安居，還是「5天香港+2天內地」的雙城生活模式，皆能輕鬆實現，盡享兩地優勢，精彩生活跨界延伸。瀧珀提供多元化的戶型選擇，涵蓋多層複式單位（五層高）及高層住宅單位。複式單位為三至四房設計，建築面積約1,400至1,830平方呎；高層住宅則提供一至三房設計，建築面積約550至1,140平方呎。準現樓單位售價¥38萬起，月供低至約¥1,500起。值得一提的是，港人買家可專享「置業易付款計劃」，首期只需樓價的百份之二十（低至約¥8萬起），即可輕鬆置業。另外，項目特別為香港買家度身定製「置業易」優惠：經睇樓團買樓可享價值約¥7萬至¥13萬的裝修組合計劃（不同戶型享不同禮遇），並且獲樓價1%的契稅優惠，對於有意在大灣區置業的香港人士吸引力巨大。*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。瀧珀傲擁惠州罕有的豪華住客會所，其總建築面積約25,000平方呎，園林式戶外泳池、健身室、瑜伽室、乒乓球室、麻將房、閱讀室及茶室等設施一應俱全，為住戶締造精彩生活體驗。每逢週末出發的睇樓團，吸引眾多港人踴躍參與。參加者不僅對項目讚譽有加，更對其超值的價格、高性價比的裝修套餐優惠、專為港人定製的管家服務及免費穿梭巴士服務表示高度滿意。此外，瀧珀位處「深圳都市圈」優越地段，毗鄰大型商場、醫院、海鮮市場等，完善的配套設施充分滿足港人生活所需，亦是深受參加者好評之處。由於睇樓團報名人數眾多，為回應客戶的殷切需求，發展商表示將會繼續出團。表示：「瀧珀為集團近年在大灣區的大型旗艦住宅項目，無論整體規劃、戶型設計，還是同區罕有豪華住客會所、物業管理等，均貼合港人所需。而且項目位處深圳都市圈濱海地段，兼具都市繁華與海岸寧靜，便捷交通網絡更能快速連接香港。無論您嚮往退休後的『5+2反轉』（即5天內地+2天香港）生活，抑或追求年輕活力的『5+2度假』模式，瀧珀都能滿足您的多元生活願景。為回饋市場對瀧珀的熱切追捧，集團誠意呈獻一系列港人專屬優惠，助買家輕鬆北上置業。」日期：逢週六及週日路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀費用：$100查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096（國內出發） 6310 0389限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至今年11月30日）（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。東莞查詢熱線: +86 769 85815688增城查詢熱線: +86 020 32830888*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。