長江實業集團深圳都市圈大型住宅項目 — 瀧珀 即將於香港盛大發售

¥38萬起 月供約¥1,500起 輕鬆開啟精彩濱海新生活

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）及和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）公佈瀧珀最新部署。

瀧珀熱捧一房間隔實用、寬敞客飯廳及睡房締造舒適生活，渡假及退休皆宜。

香港 - 2024年11月8日 -長江實業集團精心呈獻的深圳都市圈之惠州旗艦住宅項目 ─ 瀧珀，即將於11月9至24日在香港盛大發售，為港人提供灣區置業的絕佳機會。瀧珀為集團近年在大灣區精心建構的大型住宅物業，提供多元化戶型的準現樓單位，其中備受熱捧的一房單位僅售¥38萬起，月供低至約¥1,500起，港人買家更可享多項專屬優惠，輕鬆進駐深圳都市圈，開啟精彩濱海新生活。瀧珀總建築面積約250萬平方呎，提供多層複式單位（5層高）及高層住宅，滿足不同家庭所需。高層住宅單位面積約550至1,140平方呎，戶型涵蓋一房至三房，佈局方正實用，靈活多變，而且每戶均設有露台，為室內引入盎然綠意，在繁華都市中營造一方寧靜綠洲。值得一提的是，一房單位建築面積約550至635平方呎，寬敞的客飯廳與舒適的睡房相得益彰，對流式設計確保空氣流通，更有充裕的儲物空間，是港人打造理想家居的明智之選。瀧珀擁有區內罕有的住客會所，住戶可專享總建築面積達25,000平方呎的豪華住客會所，設施應有盡有，包括園林式戶外泳池、健身室、瑜伽室、乒乓球室、麻雀房、閱讀室及茶室等，為住戶提供豐富多彩的生活體驗。此外，項目地理位置優越，生活配套完善，鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市及萬達廣場等，吃喝玩樂樣樣俱全，觸手可及。憑藉準現樓和香港大型發展商的雙重優勢，瀧珀近期在香港展開的一系列推廣活動皆備受矚目，尤其是週末購物美食睇樓團，反應極佳，一位難求，吸引眾多有意在大灣區置業人士參加。鑑於反應踴躍，發展商將繼續安排睇樓團，讓更多有興趣的香港市民親臨項目現場，感受瀧珀的魅力。表示：「作為長江實業集團在大灣區的重點項目之一，瀧珀致力打造一個集舒適生活、便捷體驗和優質配套於一身的理想社區。近來北上旅遊度假成風，港人對更大生活空間的追求，帶動大灣區房地產市場需求持續升溫。瀧珀睇樓團反應熱烈，團團爆滿，參加者對項目讚不絕口。鑑於市場的熱切期待，瀧珀將會在11月9至24日於香港盛大發售。一房單位僅售¥38萬起，以超值價格即可在大灣區擁有一個優質全新物業，集團預期公開發售將會締造佳績。」日期：逢週六及週日路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀費用：$100查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096（國內出發） 6310 0389限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至今年11月30日）（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。東莞查詢熱線: +86 769 85815688增城查詢熱線: +86 020 32830888*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。