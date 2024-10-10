長江實業集團瀧珀 呈獻罕有豪華住客會所 準現樓 ¥38萬起買多一個物業 月供僅約¥1,500起

港人大灣區置業首選

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）及和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）展示惠州瀧珀震撼優惠價。

譚健旭展示惠州瀧珀豪華住客會所資料。

香港 - 2024年10月10日 - 長江實業集團旗下和記地產集團為港人精心呈獻灣區旗艦住宅項目── 瀧珀。項目位於深圳都市圈核心地段惠州，總建築面積約250萬平方呎，為區內罕有由香港發展商構建的大型住宅項目，提供多層複式單位(五層高)及高層住宅單位。準現樓單位售價僅由¥38萬起，月供更低至¥1,500起，為追求「5+2」度假模式或嚮往濱海生活的港人，提供高性價比的置業選擇。瀧珀提供多元戶型選擇，滿足不同家庭的置業需求。複式單位以三至四房為主，建築面積約1,400至1,830平方呎，套房設計，空間寬闊。高層住宅提供一至三房單位，建築面積約550至1,140平方呎，寬敞舒適，而且間隔實用，無論是收藏愛好品、品味音響，還是打造夢幻衣帽間，住戶皆可隨心佈置，打造專屬天地。瀧珀不僅戶型多元及價格優勢突出，其周邊配套及物業管理同樣出眾。瀧珀位處惠州核心地段，生活配套一應俱全，附近設有大型醫院、商場、街市等，滿足住戶所需。物業管理方面，瀧珀採用港式管理，並特設港人專屬管家服務，以廣東話互動和溝通，倍感親切。此外，項目更提供穿梭巴士直達蓮塘口岸，方便往返香港。瀧珀傲擁惠州罕有的豪華住客會所，總建築面積約25,000平方呎，設施包括園林式戶外泳池、健身室、瑜伽室、乒乓球室、麻將房、閱讀室及茶室等，為住戶締造精彩生活體驗。惠州毗鄰香港，受惠於大灣區發展規劃，與其他灣區城市共享交通及經濟發展機遇，加上天然資源豐富，使其成為宜居、宜業、宜遊的優質生活之都。再者，惠州物價親民，生活成本遠低於香港，當地樓價對港人買家極具吸引力，希望擁有一個安樂窩，不再是遙不可及的夢想。無論是退休生活，還是「5天香港+2天內地」的雙城模式，都能輕鬆實現，盡享兩地優勢，精彩生活跨界延伸。瀧珀週末購物美食睇樓團自推出以來，團團爆滿。為方便更多香港市民親臨體驗，睇樓團將繼續每週末出發，現在更可以選擇在香港或蓮塘口岸上車，輕鬆親身感受惠州的魅力及實地參觀瀧珀，即場揀選心儀單位。表示：「瀧珀為長江實業集團近年在大灣區的大型旗艦住宅項目，無論在整體規劃、戶型設計，還是會所設施和物業管理，每一細節均充分考慮到香港人的需要。而且項目位處深圳都市圈濱海地段，兼具都市繁華與海岸寧靜，便捷交通網絡更能快速連接香港。無論您嚮往退休後的『5+2反轉』（即5天內地+2天香港）生活，抑或追求年輕活力的『5+2度假』模式，瀧珀都能滿足您的多元生活願景。為回饋市場對瀧珀的熱切關注，集團誠意呈獻一系列港人專屬優惠，助買家輕鬆北上置業。」日期：逢週六及週日路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀費用：$100查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096（國內出發） 6310 0389限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至今年11月30日）（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎査詢。東莞查詢熱線: +86 769 85815688增城查詢熱線: +86 020 32830888有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。