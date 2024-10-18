長江實業集團瀧珀 ─ 港人大灣區置業首選

港人專享「置業易付款計劃」 ¥38萬起買多一個物業 月供僅約¥1,500起

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）及和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）展示惠州瀧珀震撼優惠價及付款方法。

首批單位限時優惠

精緻一房

建築面積約550呎

售價約￥38萬起

豪華兩房

建築面積約 837呎

售價約￥51萬起

港人灣區置業易20%首期輕鬆付款計劃

安居樂90天付款

成交金額 20%

簽訂買賣合約當天支付

成交金額80%

簽訂買賣合約90天內支付

置輕鬆180天付款

成交金額 20%

簽訂買賣合約當天支付

成交金額80%

簽訂買賣合約180天內分五次支付



長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右），美聯物業首席區域營業董事余永泰（左）預祝瀧珀全城熱銷。

譚健旭表示瀧珀擁有區內罕有尊貴住客會所，動靜設施齊備，當中包括大型園林式泳池。

香港 - 2024年10月18日 - 長江實業集團旗下和記地產集團於深圳都市圈的旗艦住宅項目── 瀧珀，憑藉香港發展商的信心保證及超值價格，成為港人大灣區置業新寵。項目雄踞惠州澳頭沃爾瑪（Walmart）商圈，為備受市場矚目的大型住宅項目，準現樓單位售價僅由¥38萬起，月供更低至¥1,500起，為高性價比的灣區住宅物業。瀧珀提供多元化的戶型選擇，涵蓋多層複式單位（五層高）及高層住宅單位。複式單位為三至四房設計，建築面積約1,400至1,830平方呎；高層住宅則提供一至三房設計，建築面積約550至1,140平方呎。準現樓單位售價由¥38萬起，月供低至約¥1,500起。港人買家可專享「置業易付款計劃」，首期只需樓價的百份之二十（低至約¥8萬起），即可輕鬆上車。另外，專為香港買家而設的「置業易」優惠：經睇樓團買樓可享價值約¥7萬至¥13萬的裝修組合計劃（不同戶型可享不同禮遇），以及樓價的1%契稅減免，對有意於大灣區置業人士極具吸引力。長江實業惠州瀧珀售價及付款詳情：有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。表示︰「現時大灣區樓盤詢問度頗高，內地樓價吸引，又免差餉地租，加上發展商以專享優惠作招徠，大幅降低港人置業門檻。鄰近深圳的惠州近年高速發展，GDP位居大灣區前列，發展潛力巨大，未來可期。」他續指：「我對香港發展商在內地打造的樓盤更有信心，品質及售後服務更有保障，規劃也更具優勢。以瀧珀為例，其選址佳、交通便捷，經高速公路可直達蓮塘口岸，並提供蓮塘至項目免費穿梭巴士，方便住戶往返兩地。」他再強調：「隨著中港融合，港人經常往返內地，與其每次租住酒店，其實可以考慮在灣區置業，將酒店租金轉化為供款，更為划算。以剛剛過去的國慶假期為例，在大小梅沙的深圳美高梅酒店，其房租高見逾¥6,000一晚，差不多是瀧珀的4個月供款！既然如此，不如直接購入高性價比的瀧珀，省卻房租之餘，又可擁有多一個自置物業。」每逢週未出發的睇樓團，吸引眾多港人踴躍參與。參加者對項目讚譽有加，尤其對項目價格、裝修套餐優惠、港人專屬管家服務及免費穿梭巴士服務表示高度滿意。瀧珀位處「深圳都市圈」優越地段，毗鄰大型商場、醫院、海鮮市場等，完善的配套設施充分滿足港人生活所需，亦是深受參加者好評之處。由於睇樓團報名人數眾多，發展商表示會繼續出團，以滿足客戶要求。表示：「大灣區各城市的融合速度比想像中更快，對於香港人來說，除了北上消費更方便外，亦能快速體驗到內地生活的舒適便捷。按目前的樓價水平，在灣區置業作為度假及退休之用，現時可謂最佳時機。瀧珀為集團近年在大灣區的大型旗艦住宅項目，無論在整體規劃、戶型設計、同區罕有豪華住客會所、物業管理均貼合港人所需。項目現更推出港人買家專享一系列付款優惠計劃，機會難逢，勿失置業良機。」日期：逢週六及週日路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀費用：$100查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096（國內出發） 6310 0389限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至今年11月30日）（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。（按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎査詢。東莞查詢熱線: +86 769 85815688增城查詢熱線: +86 020 32830888有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。