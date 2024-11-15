長江實業集團鉅獻 瀧珀在港盛大發售

灣區最紅項目 豪華兩房現正熱售

長江實業集團有限公司成員和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭（右）及和記地產集團有限公司總經理-公共關係及推廣李惠明（左）公佈瀧珀最新部署。譚健旭表示瀧珀於香港盛大發售。睇樓團反應熱烈，團團爆爆滿，參加者對項目讚口不絕，相信公開發售將締造佳績，並預告會根據銷情加推全新單位。

瀧珀豪華兩房間隔寬敞、靈活實用，適合不同大小家庭。

香港 - 2024年11月15日 - 長江實業集團精心呈獻的深圳都市圈之惠州旗艦住宅項目 ─ 瀧珀，現已在香港公開發售，提供多元化戶型準現樓單位，售價僅由¥38萬起，月供低至約¥1,500起。為回饋港人的熱切期待，瀧珀更專為港人買家提供多項專屬優惠，助您輕鬆進駐深圳都市圈，開啟精彩濱海新生活。瀧珀雄踞深圳都市圈，為區內優質大型住宅物業。項目總建築面積約250萬平方呎，提供多層複式單位（5層高）及高層住宅，滿足不同家庭需求。目前熱銷的高層兩房單位，建築面積約775至約882平方呎，間隔靈活實用，特設景觀露台與客飯廳相連，將室外綠意延伸到屋內，更顯寬敞明亮。露台更可靈活打造成觀景區、休閒角落或收納空間。兩間睡房均設有闊景窗戶，採光充沛；主人房尤為寬敞，可輕鬆容納特大雙人床和衣櫃。廚房方正實用，提供充足的烹飪空間。單位設計巧妙且貼心，充分善用每一寸空間，為住戶打造舒適寬敞的居家環境。瀧珀擁有區內罕有的矜貴住客會所，總建築面積達25,000平方呎，設施齊備，包括園林式戶外泳池、健身室、瑜伽室、乒乓球室、麻雀房、閱讀室及茶室等，住戶即使留在屋苑，亦能享受豐富多彩的生活體驗。此外，項目地理位置優越，鄰近澳頭海鮮市場、三星購物廣場、沃爾瑪超市及萬達廣場等，吃喝玩樂一應俱全，近在咫尺。瀧珀由香港大型發展商精心打造，加上準現樓優勢，近期在香港展開的一系列推廣活動皆備受矚目，尤其是週末購物美食睇樓團，反應極佳，一位難求，吸引眾多有意在大灣區置業人士參加。有見及此，發展商將繼續安排睇樓團，讓更多有興趣的香港市民親臨項目現場，體驗瀧珀的魅力。表示：「瀧珀作為長江實業集團在大灣區的重點項目之一，位處深圳都市圈核心地段，匯聚優越地利及完善配套，讓您盡享便捷都市生活。項目以匠心雕琢每個細節，打造高品質理想居所，現更以超值價格推出，讓港人輕鬆擁有理想舒適的生活。自從項目公開發售消息公怖後，反應熱烈，相信會締造銷售佳績。而集團亦會因應銷情加推全新單位以滿足殷切需求。」日期：逢週六及週日路線：(1) 跨境專車往返香港及瀧珀(2) 專車往返蓮塘口岸及瀧珀行程：沃爾瑪超市（Walmart）、澳頭濱海公園、惠州地道午餐、瀧珀費用：$100查詢：（香港出發） 9366 6208／6310 1196／5124 4096（國內出發） 6310 0389限時優惠：每名參加人士可於出發當天獲贈Walmart超市現金券¥100，可即日使用（優惠期至今年11月30日）（由於名額有限，每人最多只能預訂三個名額及必須於出發前提供個人資料供購買綜合旅遊保險 。）以港車北上或自駕方式蒞臨瀧珀的香港客戶，在參觀完畢後可獲贈¥200燃料費津貼。(按每輛車計算及每個車牌號碼只能享有一次津貼）國內導航系統輸入「惠州瀧珀花園營銷中心」大灣區東莞海逸豪庭、增城逸翠莊園同步火速熱賣，歡迎查詢。東莞查詢熱線: +86 769 85815688增城查詢熱線: +86 020 32830888*有關項目詳情、售價及優惠等，請向發展商查詢。如欲了解更多資訊，歡迎親臨瀧珀路演查詢。巡展由即日起日至17日於黃埔天地時尚坊及即日起至18日於旺角東港鐵站。