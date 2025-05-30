開放式回應 —— 引導孩子表達情緒的魔法

上期探討了「覺察當下」的技巧，當中提及「開放式回應」，今天就深入了解一下此強大的溝通工具。經歷過多次 iSE工作坊活動，我們的運動教練及遊戲治療師都一致發現，「開放式回應」不僅能幫助學生表達情緒，還能有效解決行為問題。

「開放式回應」是一種不帶批判、描述事實的溝通方式，鼓勵孩子表達自己的想法和感受，而不是簡單地回答 “Yes” 或 “No”。記得有一次，小學員在籃球訓練中突然情緒爆發，大聲咒罵。筆者走近說：「我聽到你講咗啲粗魯嘅話，咁樣會令聽嘅人覺到唔舒服。」此回應並沒有直接指責小學員，而是描述所觀察到的事實和感受。記得當時，對方愣了一下，隨後開始了解他為什麼生氣，情緒也逐漸平靜下來。