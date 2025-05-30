開放式回應 —— 引導孩子表達情緒的魔法

上期探討了「覺察當下」的技巧，當中提及「開放式回應」，今天就深入了解一下此強大的溝通工具。經歷過多次 iSE工作坊活動，我們的運動教練及遊戲治療師都一致發現，「開放式回應」不僅能幫助學生表達情緒，還能有效解決行為問題。
「開放式回應」是一種不帶批判、描述事實的溝通方式，鼓勵孩子表達自己的想法和感受，而不是簡單地回答 “Yes” 或 “No”。記得有一次，小學員在籃球訓練中突然情緒爆發，大聲咒罵。筆者走近說：「我聽到你講咗啲粗魯嘅話，咁樣會令聽嘅人覺到唔舒服。」此回應並沒有直接指責小學員，而是描述所觀察到的事實和感受。記得當時，對方愣了一下，隨後開始了解他為什麼生氣，情緒也逐漸平靜下來。
開放式回應的魔力在於 —— 它鼓勵表達，培養自我覺察，並建立信任。建議如果在課堂運用，可以首先描述你看到的情況，比如：「我見到你企喺一邊，無參與訓練。」再表達你的感受，如：「見到呢個情況，我覺到好擔心。」然後給予空間，讓學生有時間回應，最後認真聆聽學生的解釋，避免打斷和批評。
還有一些小技巧：請使用「我」陳述句，避免問太多「為什麼」來防止學生感到被質問，語調要保持冷靜。記住，開放式回應需要練習，剛開始可能會不自然，但隨著時間推移，絕對可以成為你與學生溝通的有力工具。