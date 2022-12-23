每逢佳節，阿一鮑魚的即食罐頭、福袋及鮑魚海味禮盒，都是送禮自用的心意首選，為回饋消費者支持，「鮑魚公主」Lisa今年更在工展會豪送300萬消費券，買滿$300阿一即食鮑魚產品，即時送$100網上購物現金券，只要登入阿一即食鮑魚官網www.ahyatfood.com購物滿$1000，結賬時輸入優惠碼，可以減$100，消費者無論在工展會或網上都可以享受購物樂趣。（優惠券使用方法詳情請參閱官網及現金券背面條款）此外，遠在海外亦可透過官網訂購送贈在港家人，阿一會為客戶妥貼送上禮品。
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日報
阿一即食鮑魚-鮑滿足有禮送網上購物現金券
每逢佳節，阿一鮑魚的即食罐頭、福袋及鮑魚海味禮盒，都是送禮自用的心意首選，為回饋消費者支持，「鮑魚公主」Lisa今年更在工展會豪送300萬消費券，買滿$300阿一即食鮑魚產品，即時送$100網上購物現金券，只要登入阿一即食鮑魚官網www.ahyatfood.com購物滿$1000，結賬時輸入優惠碼，可以減$100，消費者無論在工展會或網上都可以享受購物樂趣。（優惠券使用方法詳情請參閱官網及現金券背面條款）此外，遠在海外亦可透過官網訂購送贈在港家人，阿一會為客戶妥貼送上禮品。