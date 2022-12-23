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市場資訊
2022-12-23 07:30:00
日報

阿一即食鮑魚-鮑滿足有禮送網上購物現金券

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每逢佳節阿一鮑魚的即食罐頭福袋及鮑魚海味禮盒都是送禮自用的心意首選為回饋消費者支持「鮑魚公主」Lisa今年更在工展會豪送300萬消費券買滿$300阿一即食鮑魚產品即時送$100網上購物現金券只要登入阿一即食鮑魚官網www.ahyatfood.com購物滿$1000，結賬時輸入優惠碼，可以減$100消費者無論在工展會或網上都可以享受購物樂趣。（優惠券使用方法詳情請參閱官網及現金券背面條款）此外，遠在海外亦可透過官網訂購送贈在港家人，阿一會為客戶妥貼送上禮品。
電話：3705 9322

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