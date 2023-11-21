阿正與尹光現身滙豐首個千其百騙藝術展呃Fair　參與防騙呃piece《換面伊人》　教大家拆解騙徒手法

滙豐千其百騙藝術展呃Fair 展覽

滙豐銀行就著防騙概念舉辦首個呃Fair，在公開展出前更邀請近期人氣急升兼自稱「縱橫廟街半世紀防偽先鋒」 — 尹光出席傳媒發佈會。早前尹光更以AI尹光Wan.K 同真人同步亮相親身演繹新歌，同時亦為「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」我最喜愛男歌手拉票，表示希望到時可以從阿正(黃正宜)手中取得獎座，將現場氣氛推高；其後尹光再與司儀阿正及滙豐香港區財富管理及個人銀行業務市場策劃主管岑卓耀大談防騙經驗與心得。 近年網上及電話騙案顯著增加，騙徒利用高科技手法行騙，防不勝防。滙豐特別舉辦全港首個呃Fair — 一個透過藝術品披露騙徒詐騙技巧的千其百騙藝術展。今次呃Fair合共展出25件呃piece，以輕鬆玩味的形式揭開每個欺詐手法的神秘面紗，讓大眾以不同維度提升呃Sense，做好防範，免得被人呃。呃Fair 將由2023年11月22日至12月11日於啟德AIRSIDE G009開放公衆參觀，費用全免。

於呃Fair發佈會開場時，AI尹光Wan.K神秘登場，一句招牌歌詞笑爆全場，正當大家期待AI Wan.K演出之際，真尹光竟然驚喜現身會場，真假尹光雙雙同台演繹最新力作《Dear Myself》。擔任活動司儀的阿正亦不禁高呼﹕「終於有機會可以親眼見到兩位光B同時演出，實在太感動啦﹗係咪真㗎?」 講到蒙騙經驗，尹光稱自己不時收到不同短訊要演唱會門票，甚至收到來歷不明連結要求補交隧道費；阿正也同樣表示，經常收到短訊指是親戚指示找她借錢解決燃眉之急，兩位眉精眼企，又豈會隨便回覆可疑訊息，讓騙徒有機可乘。今次展覽亦令二人大開眼界！作為全港最大的社區銀行，滙豐不單關心社會議題，同時都希望提高廣大市民對騙案之警覺性，連尹光都大讚﹕「今次阿爸都YO住俾LIKE呀﹗」尹光指，防騙第一步當然要有警覺性，而今次展覽則正好幫助公眾提高警惕，在旁阿正即鬼馬指﹕「所以我頭先無俾你個把AI歌聲呃倒﹗」