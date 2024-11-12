阿里影業鳳凰雲智國際版與港澳多家電影院達成合作

香港 - 2024年11月12日 - 阿里影業宣佈，鳳凰雲智國際版iCIRENA與香港英皇戲院、澳門銀河戲院、澳門博納國際影城等多家港澳地區領先電影院達成合作，以智慧新影院整體解决方案，為港澳地區電影市場帶來了的全新科技體驗。



鳳凰雲智是阿里影業為影院打造的數碼化經營管理平台，該產品突破傳統售票系統單店局限，協助影院全面節省經營成本、拓展營銷渠道、提升管理效率。目前，鳳凰雲智已覆蓋中國內地5,300多家影城，通過智能算法輔助排片功能，協助影院提效比例達到80%。據統計，鳳凰雲智在中國內地電影市場份額穩居行業第一。



以中國內地電影市場的多年實踐經驗為依托，阿里影業推出鳳凰雲智國際版iCIRENA系統。2024年3月，iCIRENA在香港國際影視展期間正式亮相中國香港。時隔短短半年多時間，鳳凰雲智國際版iCIRENA已在港澳地區贏得多家影院合作夥伴的認可。



鳳凰雲智iCIRENA以簡潔明瞭的產品設計為港澳地區的影院帶來了極佳的用戶體驗。通過自動化和智能化的設計，許多原本繁瑣的票務管理任務得以簡化及改善。無論是經驗豐富的影院從業者，還是行業新人，都能迅速上手操作，極大地節省了用戶的學習成本和操作時間，實現了工作效率的全面提升。



澳門銀河戲院相關工作人員指出，以前排片需要1.5小時，使用iCIRENA後排片只需15分鐘。工作人員能夠輕鬆地通過直觀的界面完成複雜的排片任務，大大提高了排片效率。



鳳凰雲智iCIRENA以科技創新為港澳地區影院帶來了行業的迭代升級。純原生雲系統，打破了傳統行業的技術瓶頸，先進的算法和技術架構在數據處理、系統性能優化等方面取得了重大突破。在應對高峰期流量方面，鳳凰雲智iCIRENA的表現同樣卓越。即使在假日等購票高峰時段，也能保持順滑的購票體驗。這為影院的業務營運提供了強大的穩定性保障，使其能夠從容應對各種市場挑戰，更好地服務電影觀眾。以鳳凰雲智iCIRENA為代表，全新的數碼化經營管理模式不僅提升了售票系統的整體性能和用戶體驗，也為電影行業的技術進步和創新發展探索了更多增長空間。



為進一步推動中國電影高質量發展，建設電影強國，《「十四五」中國電影發展規劃》提出，要「健全電影產業體系, 增強電影科技實力」。以數碼科技助力電影行業加速發展為目標，阿里影業旗下鳳凰雲智在科技研發、產品打磨、市場洞察等方面始終保持著堅定的布局和投入，並以雲計算、AI、大模型算法等先進技術的持續引入，不斷創新，探索電影產業的提質增效新路徑。此番，隨著iCIRENA深入港澳地區電影市場，鳳凰雲智立足粵港澳大灣區，輻射東南亞的「科技出海」之旅也將正式踏上旅程。



