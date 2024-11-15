善維濕疹靈不含類固醇激素，止癢消腫特強止痕，改善皮膚紅腫、痕癢、減少分泌物滲出，消炎、修復、敏感部位、增強抵禦力，盡快紓緩濕疹痕癢，康復皮膚乃至擺脫濕疹。香港濕疹研究中心獲得美國納米醫藥公司授權，大規模生產濕疹靈粉末，對濕疹止癢非常有效，增加皮膚抵抗力和免疫力，增加皮膚保護作用。因為濕疹靈和目前的濕疹處理辦法不一樣，抗擊濕疹作用機制不一樣，但是效果很好，可以說以後濕疹就像蚊子咬一樣簡單。香港濕疹研究中心的首席科學家貝大夫希望憑藉濕疹靈的成功可以獲得諾貝爾醫學獎。

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