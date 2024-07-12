限定供應 Suntory The Premium Malt’s Master’s Dream 結合三得利威士忌酒廠木桶工藝<白州原酒樽熟成>卒先公開競投 醸造家の夢生啤 x The PREMIUM M

作為全日本釀造Suntory The Premium Malt’s 最頂級啤酒，Master’s Dream 醸造家の夢採用「三重酵釀技術」結合高級「鑽石麥芽」釀製，保留最原始風味，香氣獨特濃郁、口感甘醇，同時延續了 The Premium Malt’s 細緻綿密的「神泡」，7:3黃金比例成就頂級麥芽啤酒醇香，完美呈現日本三得利職人釀造精神及匠心堅持魅力。 今個夏天，Master’s Dream 醸造家の夢將以期間限定形式登陸香港，首先會於7月12日率先公開競投全港限量40支日本年度限定，結合三得利威士忌酒廠木桶工藝的<白州原酒樽熟成>。期後，7月18日起，醸造家の夢生啤更會於「The PREMIUM MALT'S HOUSE」香港期間限定店壓軸開催，為期一個月，勢必為啤酒愛好者帶來極致味蕾新享受！

The Premium Malt’s Master’ s Dream <白州原酒樽熟成> 2024

結合三得利威士忌酒廠木桶工藝 成就更高層次香氣與豐富口感 啤酒早期以木桶盛載和發酵，風味比較厚實。為了讓大家體驗最佳的啤酒風味，Suntory The Premium Malt’s 釀酒師深入探索各類木桶與啤酒的絕妙組合，歷經數年研發並汲取了世界級麥芽威士忌的木桶運用經驗重新演繹木桶陳釀，以 The Premium Malt’s 系列當中層次最豐富的Master’s Dream作為基底，放入白州的未調和麥芽威士忌木桶作熟成，將白州蒸餾所的精神與香氣融入啤酒當中，再結合優質鑽石麥芽及三重酵釀技術，將日本三得利頂級啤酒的濃郁、綿密神泡完美重現。今年7月12 至16日，The Premium Malt’s Master’ s Dream <白州原酒樽熟成> 將首度以競投形式於香港發售，限量40支， 讓啤酒愛好者在家亦能一嗜這款啤酒獨一無二的風味。

「The PREMIUM MALT'S HOUSE」香港期間限定店

全港獨家限定供應 Master’s Dream醸造家の夢生啤壓軸開催 今個夏天，為了進一步展現三得利頂級啤酒帶來的「神泡」魅力，Suntory The Premium Malt’s將於全球八個城市舉辦「The PREMIUM MALT’S HOUSE」期間限定店，邀請世界各地的啤酒愛好者齊齊體驗三得利頂級啤酒帶來的極致享受。香港作爲參與城市之一，將再次聯乘中環人氣居酒屋NOJO Ramen Izakaya ，化身年度限定「The PREMIUM MALT’S HOUSE」 ，更獨家帶來Suntory The Premium Malt’s 最頂級啤酒 – Master’s Dream醸造家の夢生啤，美酒配佳餚，讓客人即使身處香港亦可享受一趟幸福的日本美食之旅。

頂級美食配搭 昇華啤酒醇香 來自九州宮崎縣、在日本有超過150家分店的塚田農場，3年前把品牌位於三藩巿的拉麵副線帶來香港。 NOJO Ramen Izakaya以居酒屋形式設計，木系裝潢配上室外開揚舒爽座位，宛如港版深夜食堂。推廣期間餐廳更推出限定餐牌，以日本和牛他他配上Master’s Dream醸造家の夢生啤及僅有「神泡」的啤酒Mliko， 細嫩柔軟的日本和牛自帶清甜甘潤，配上清新細膩的醬汁完美突出Master’s Dream醸造家の夢生啤濃郁的口感、柔和的苦澀、淡淡的甜味，舒適的香氣，以及神泡的綿密絲滑。