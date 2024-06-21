陳校長免費補習天地啟動「補天網上學習平台——第三階段」

由陳葒校長創立、致力推動「教育平等」理念的「陳校長免費補習天地」（補天）於2011年成立，至今已成功招募逾21,000名義師，為超過21,000名基層學生提供一對一義務補習、免費學前班及免費才藝班等服務。然而，疫情後輪候接受補天服務的基層學生絡繹不絕，為了幫助學生及時把握最佳學習時機，在省善真堂慈善基金贊助及香港教育大學容煒灝教授的團隊全力支持下，隆重推出「補天網上學習平台——第三階段」，讓有需要的學生免費享用創新網上教材及互動學習功能。為隆重其事，補天於6月8日取址補天敏聰葵涌學習中心舉行「補天網上學習平台——第三階段」啟動禮暨功能簡介會，即場展示平台經優化的實用教學功能。 「補天網上學習平台」首階段項目早於2021年8月疫情嚴峻期間推出，獲省善真堂慈善基金、宏才拓展有限公司贊助及香港教育大學全力協助下，先將補天過去十年由義師錄製的5,000多條教學短片整合、分類及上載，並歸納成不同單元，讓學生們透過網上自學及小測驗，從而溫習和檢視學習進度。其後於2022年8月，平台再次在省善真堂慈善基金、宏才拓展有限公司及紅磡三約街坊福利會贊助下開展第二階段，並繼續獲得香港教育大學全力支持，優化內容加入多項嶄新功能，包括方便師生尋找適合影片的搜索功能、讓義師解答學生疑難的學生發問專區，以及能夠即時解答學生疑問的ChatGPT問答機械人功能，以新科技帶來更方便及精準到位的學習體驗。

補天親子使用平台

第三階段推出「AceiTeach學習系統」，由香港教育大學團隊研發，系統內設有超過一萬條題目的問題庫，以「智能自適應學習系統」分析學生答錯的題目，針對學生弱點以AI智能出題，協助學生反覆練習鞏固知識。補天義師亦可善用系統，於補習時直接查看學生的作答記錄，以針對學生答錯的題目提供支援。此外，平台更設有小學中、英、數三科的小測試題，內容參考香港教育課程製作，貼合香港小學生的學習需要，完成小測後自動生成測驗報告，分析學生作答情況，讓家長及義師更能了解學生學習進度。 「補天網上學習平台——第三階段」啟動禮暨功能簡介會先由補天創辦人陳葒校長致謝辭，再由平台的贊助夥伴省善真堂慈善基金主席周慶生先生及全力支持平台發展的香港教育大學副教授容煒灝博士分別致辭。隨後，三位聯同其他嘉賓，包括省善真堂慈善基金慈善組主任方思雅博士、香港教育大學高級研究助理李家軒先生及香港教育大學研發團隊成員張蕙茗女士一同主持簡單而隆重的啟動儀式，在一眾補天家長及學生見證下，宣布「補天網上學習平台——第三階段」正式展開。陳葒校長向主禮嘉賓頒發感謝狀，答謝他們為創建平台及提升持續優化平台所作出的貢獻。 「補天網上學習平台——第三階段」功能簡介環節由李家軒先生及張蕙茗女士主持，向現場的補天家長及學生即場介紹平台的新增功能，並邀請嘉賓即場試用，親身體驗推陳出新的網上自學體驗。